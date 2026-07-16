Trump recibe a Bukele en la Casa Blanca tras su proclamación para buscar un tercer mandato
El encuentro se produce días después de que el presidente salvadoreño fuera designado como candidato de Nuevas Ideas para las elecciones de 2027, en un contexto marcado por la reforma que habilitó la reelección indefinida y las críticas por el deterioro democrático en El Salvador.
El presidente Donald Trump recibirá este jueves en la Casa Blanca a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en un encuentro que refleja la estrecha relación política entre ambos mandatarios.
La reunión llega apenas unos días después de que Bukele fuera proclamado candidato presidencial de Nuevas Ideas para las elecciones de febrero de 2027, con la posibilidad de optar a un tercer mandato consecutivo gracias a la reforma constitucional aprobada en 2025 que eliminó el límite de reelecciones.
La Casa Blanca confirmó que el encuentro se celebrará a las 11:00 horas am local de Washington (15:00 GMT).
Cooperación en migración y seguridad
Trump y Bukele han consolidado una relación cercana basada en la cooperación en materia migratoria y de seguridad, dos de las principales prioridades de ambas administraciones.
La sintonía entre ambos líderes se ha traducido en acuerdos para combatir el crimen organizado y gestionar los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
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La polémica por la reelección indefinida
Su candidatura es posible tras la reforma aprobada por el Congreso salvadoreño en julio de 2025, que eliminó el límite de dos mandatos consecutivos.
La oposición calificó entonces la medida como una "muerte de la democracia", mientras organizaciones nacionales e internacionales advirtieron sobre el debilitamiento de los contrapesos institucionales en el país.
Popularidad y cuestionamientos
El mandatario mantiene índices de aprobación superiores al 85 %, impulsados por su estrategia de combate contra las pandillas, que redujo drásticamente los niveles de violencia en El Salvador.
Desde 2022 gobierna bajo un régimen de excepción que permitió desarticular estructuras como Mara Salvatrucha y Barrio 18, consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.