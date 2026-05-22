Crece la tensión en el GOP tras las primarias: Thune manda a los senadores a casa sin votar el proyecto de ley de Reconciliación por el malestar en el grupo tras el apoyo de Trump a Paxton y la derrota de Cassidy

Publicado por Israel Duro 22 de mayo, 2026

Las aguas bajan revueltas en el Capitolio. El tradicional cainismo republicano, que parecía estar relativamente bajo control con el liderazgo supremo de Donald Trump y la labor de Mike Johnson en la Cámara de Representantes y John Thune en el Senado, ha saltado por los aires en las últimas horas tras los resultados de las últimas primarias. Algo en lo que ha pesado especialmente el apoyo del presidente a candidatos con los que desbancar a sus "enemigos" que se encuentran actualmente en el Congreso y pretendían optar a la reelección.

Aunque Thune ya había calificado como "preocupante" que Trump pusiera su punto de mira en varios senadores, como el "desleal" Bill Cassidy, el primer aviso serio provino del propio Cassidy, tras cambiar el sentido de su voto y ayudar a los demócratas a que avanzara un proyecto de ley que limitara los poderes de guerra presidenciales.

Johnson, obligado a suspender una votación por no contar con los números suficientes

Posteriormente, el jueves Mike Johnson se vio obligado a suspender la votación de una iniciativa demócrata en el mismo sentido. Los representantes demócratas se quejaron de que el speaker tomó la decisión tras ver que no tenía los números suficientes para rechazarla.

Receso hasta junio en el Senado

al término de la jornada, Thune decidió mandar a los senadores de receso hasta junio, de acuerdo con varios reportes. Preguntado si se debía al malestar en el grupo conservador ante lo que consideran inferencias de Trump, el líder de la mayoría reconoció que "es difícil separar lo que ocurre aquí de lo que está sucediendo en el panorama político que nos rodea. No se pueden desvincular esas cosas".

Las declaraciones de JD Vance, destacando que el apoyo de Trump al fiscal general de Texas frente al senador Cormyn se debía a que Paxton había demostrado "estar ahí para el país" no gustaron a muchos senadores conservadores, que lamentaron que parecía señalar a un legislador que también ha respondido a los llamados del presidente.

Un panorama ominoso para sacar adelante la agenda de Trump

El propio Thune se desmarcó del apoyo de presidente y volvió a respaldar públicamente a Cormyn. A expensas de lo que pase en noviembre, los congresistas continuarán en sus escaños al menos hasta enero, lo que parece prometer una seria lucha por sacar adelante la agenda de Trump con legisladores que no tendrán nada que perder y con ganas de pasar la factura al presidente.