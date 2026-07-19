¿Extradición inminente? Las graves acusaciones británicas que provocaron la captura de los hermanos Tate en Estados Unidos

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 18 de julio, 2026

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals Service) arrestó a Andrew y Tristan Tate en la ciudad de Miami, Florida. La operación federal, confirmada inicialmente por la agencia de noticias Associated Press (AP), se ejecutó bajo un estricta reserva judicial.

El portavoz del Servicio de Alguaciles, Brady McCarron, ratificó a los medios de comunicación que la orden de detención empleada por las fuerzas de seguridad federales se mantiene bajo secreto de sumario.

Horas después del arresto en Florida, la justicia del Reino Unido hizo públicas las razones de la ofensiva legal, vinculadas a requerimientos judiciales pendientes en territorio europeo.

La Fiscalía británica formaliza los cargos y la extradición

La Fiscalía de la Corona británica (CPS, por sus siglas en inglés) anunció de forma oficial que se encuentra gestionando la extradición de ambos detenidos para que comparezcan ante los tribunales del Reino Unido.

La institución detalló que los procesos penales se fundamentan en acusaciones que abarcan presuntos delitos de violación y tráfico de personas con fines de explotación sexual, acontecimientos que habrían tenido lugar en un periodo comprendido entre julio de 2010 y agosto de 2017.

De acuerdo con los reportes judiciales obtenidos por el diario The Guardian, la ampliación de los expedientes del caso incluye acusaciones sumamente severas contra Andrew Tate, de 39 años, a quien se le imputan siete cargos adicionales de violación, tres de facilitación de tráfico humano y múltiples faltas vinculadas a agresiones físicas directas y posesión de material pornográfico prohibido.

Por su parte, Tristan Tate, de 38 años, enfrenta cargos específicos por agresión sexual, violación y complicidad en redes de tráfico de explotación. Malcolm McHaffie, responsable de la división de crímenes especiales de la CPS, apuntó que la determinación de procesar a los dos hombres se adoptó tras el análisis de nuevos informes probatorios remitidos por la policía de Bedfordshire.

Antecedentes y disputas previas con las administraciones estatales

Los hermanos Tate, conocidos en las plataformas digitales por exhibir estilos de vida opulentos, poseen la doble nacionalidad estadounidense y británica.

Tras haber fijado su residencia en Rumanía en el año 2016, ambos fueron objeto de un mediático arresto en la nación europea a finales de 2022. No obstante, los tribunales rumanos impidieron el avance del juicio oral inicial debido al hallazgo de numerosas irregularidades procesales y errores técnicos cometidos por la fiscalía de dicho país.

Tras el levantamiento de las restricciones de movilidad internacional, los exkickboxers profesionales se trasladaron al estado de Florida a comienzos de año.

Su llegada al estado motivó que el gobernador republicano Ron DeSantis y la Fiscalía General del estado pusieran en marcha una indagación preliminar encaminada a vigilar las actividades de los creadores de contenido y garantizar el cumplimiento estricto de las leyes estatales frente a cualquier sospecha de delincuencia organizada.

A lo largo de los diferentes litigios internacionales, los equipos legales de los hermanos han sostenido de forma invariable la total inocencia de sus representados frente a las acusaciones vertidas por sus denunciantes.