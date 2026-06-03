Trump acudirá a la próxima reunión de la OTAN para exigir "cambios significativos" en la alianza

Donald Trump, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca. Julio de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de junio, 2026

El presidente Donald Trump acudirá a la próxima asamblea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se celebrará en Ankara (Turquía) el 7 y 8 de julio.

Fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó la asistencia de Trump a la cumbre.

"El propio presidente asistirá a la próxima reunión de jefes de Estado de la OTAN", dijo Rubio este miércoles, durante su comparecencia en el Senado.

El jefe de la diplomacia, quien también estará en la reunión de la OTAN, afirmó que la presencia de Trump servirá para que se traten "los cambios significativos" que reclama Washington DC en la alianza.

"Seguimos formando parte de la OTAN, pero la OTAN necesita cambios significativos", sentenció Rubio, subrayando que será "probablemente la reunión más importante en la historia de la OTAN" porque "hay algunas cosas que deben aclararse y solucionarse".

El conflicto en Oriente Medio tensó las relaciones entre EEUU y varios países miembros de la OTAN por el apoyo de Washington DC a Israel.

Aliados como España se negaron a brindar su apoyo al Gobierno de Benjamin Netanyahu en su misión contra el régimen islamista de Irán y contra grupos terroristas como Hamás o Hezbolá.