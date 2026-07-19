Publicado por Alejandro Baños 19 de julio, 2026

Tras 39 días de emociones, decepciones, alegrías, despedidas y puro fútbol, la edición más grande del torneo de combinados nacionales más importante del planeta pone el punto final. Este 19 de julio, en el NYNJ Stadium (MetLife Stadium), Argentina y España saltarán al terreno de juego con un único objetivo entre ceja y ceja: coronarse como campeón del Mundial 2026. Un encuentro que promete mucha intensidad, pasión y más luces que sombras. Una final que será la segunda de la historia en la que se enfrenten dos equipos hispanos.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, buscará defender el trono que conquistó en el Mundial de Qatar 2022 y lograr su cuarta victoria en las siete finales que ha disputado, mientras que la Roja, tutelada por Luis de la Fuente, aspira a bordar su segunda estrella tras la conseguida en el Mundial de Sudáfrica 2010, la única final que ha jugado hasta ahora.

Ambas selecciones llegan a este último peldaño tras haber cuajado trayectorias diferentes en este Mundial pero con la misma sensación de creer que se puede derrotar a su rival y terminar en lo más alto.

Así llega Argentina a la final: resiliencia y Messi

No ha sido su actuación más brillante, además de haber sido señalada por haber tenido tratos de favor mediante ciertas decisiones arbitrales. Pero ahí está, en su segunda final consecutiva. La Albiceleste ha tenido que abusar de la resiliencia para ir avanzando en el torneo: principalmente, en las eliminatorias directas.

Emparejada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J, el inicio de los hombres de Scaloni en este Mundial 2026 fue lo más parecido a un desfile militar: pleno de victorias, ocho goles anotados y tan solo uno encajado. Sin embargo, la vigente campeona comenzó a ver curvas a partir de su enfrentamiento contra Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Contra los africanos, una selección técnica y tácticamente inferior, los argentinos vivieron su primera gran batalla. Tanto que necesitaron más de los 90 minutos reglamentarios para deshacerse de ellos. Cabo Verde exprimió al máximo a una Albiceleste a la que el destino premió. El resultado final fue de 3-2.

Después llegó el turno de Egipto en octavos de final y, de nuevo, otro rival inferior que puso en serios apuros a Argentina. Scaloni y sus futbolistas remontaron un 0-2 en los últimos 15 minutos de encuentro para fijar el marcador final en un 3-2.

En cuartos de final, otra selección de menor nivel, Suiza, logró hacer sudar más de lo normal a Argentina. El encuentro terminó en la prórroga, donde el agotamiento y la inexperiencia de los europeos en momentos determinantes ayudó a que la Albiceleste ganase por 3-1.

Por último, Inglaterra. A priori, el encuentro más complicado que les esperaba a los argentinos antes de la final. Sin embargo, fue en el que demostraron una mayor solvencia y autoridad. El vigente campeón dominó de principio a fin a su rival, cerrando el partido con un 2-1.

Esa resiliencia que la Albiceleste ha mostrado en este Mundial ha sido liderada, principalmente, por un único hombre: Lionel Messi. El '10' argentino, considerado como el mejor jugador de la historia, ha sido el gran responsable de que su selección encadene una segunda final consecutiva.

A sus 39 años, Messi no se ha olvidado de lo que es competir en la élite, demostrando por qué está en el Olimpo del fútbol. Con ocho goles (y cuatro asistencias), lidera la carrera por la Bota de Oro, premio individual que se le otorga al máximo goleador del torneo.

Así llega España a la final: verticalidad y autoridad

Deleite para los aficionados. España ha demostrado ser un bloque con una mayor solidez que su rival de este domingo, ganando prácticamente todos sus encuentros en el Mundial 2026 y, muchas de esas victorias, con autoridad. La Roja sueña con volver a una cima que ya alcanzó hace 16 años y, para ello, deberá mantener esa excelencia que ha enseñado en el terreno de juego.

El comienzo de los hombres dirigidos por De la Fuente no fue el soñado: aquel empate en el primer partido frente a Cabo Verde generó una oleada de dudas en el combinado nacional español. Sin embargo, se recompusieron y terminaron en el primer puesto del Grupo H, tras ganar a Arabia Saudí y a Uruguay.

A partir de las eliminatorias directas, los españoles sacaron del cajón el rodillo y comenzaron a pasar por encima de todos los rivales que intentaban reducir a cenizas sus esfuerzos. El primero en sufrirlos fue Austria en los dieciseisavos de final; encuentro que acabó con un marcador de 3-0.

En octavos de final empezó lo serio para una España que no se achantó. Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, quiso minimizar a su rival, aunque sus intentos fueron inútiles. La Roja acabó accediendo a la siguiente ronda tras vencer por 1-0.

Luego llegó el turno de Bélgica en cuartos de final. Y más de lo mismo. España continuaba exhibiendo su talento y autoridad sobre los terrenos de juego norteamericanos y acabó deshaciéndose de los Diablos Rojos con un 2-1.

El momento que cierto sector del aficionado vaticinaba como el fin de la Roja en el torneo fue en semifinales. Encuadrada con Francia, todo apuntaba a que los galos podrían ser los verdugos de los españoles. Pero no fue así: golpe sobre la mesa de los hombres de De la Fuente, que sentenciaron a los vigentes subcampeones con un 2-0.

La autoridad de España en el Mundial 2026 tiene una razón: De la Fuente ha conseguido armar un equipo que ha sabido acoplarse a la época contemporánea del fútbol y ha adaptado a su juego más verticalidad, sin aparcar su esencia de ser un conjunto que le gusta tener la posesión de balón y realizar jugadas con más paciencia y menos contraataque que otros.

Si Messi está siendo el hombre más destacado de Argentina, en España hay que subrayar varios nombres y apellidos: Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Aymeric Laporte, Mikel Oyarzabal, Pau Cubarsí, Marc Cucurella o Unai Simón son algunos de los que están brillando en este Mundial. También Lamine Yamal, sobre el que pesa el título de líder de esta generación.

Argentina - España: historial completo

La final del Mundial 2026 será la decimoquinta vez que se enfrenten Argentina y España en su historia. Resulta que el historial de partidos entre las dos selecciones es parejo: el mismo número de victorias para cada uno (seis). Además, empataron en dos ocasiones. la segunda ocasión en la que se vean las caras en un torneo oficial:

1952 (Amistoso): Argentina 1-0 España

1-0 España 1953 (Amistoso): Argentina 1-0 España

1-0 España 1960 (Amistoso): Argentina 2-0 España

2-0 España 1961 (Amistoso): España 2-0 Argentina

2-0 Argentina 1966 (Mundial de Inglaterra 1966): Argentina 2-1 España

2-1 España 1972 (Amistoso): España 1-0 Argentina

1-0 Argentina 1974 (Amistoso): Argentina 1-1 España

1988 (Amistoso): España 1-1 Argentina

1995 (Amistoso): España 2-1 Argentina

2-1 Argentina 1999 (Amistoso): España 0-2 Argentina

2006 (Amistoso): España 2-1 Argentina

2-1 Argentina 2009 (Amistoso): España 2 - 1 Argentina

2 - 1 Argentina 2010 (Amistoso): Argentina 4-1 España

4-1 España 2018 (Amistoso): España 6-1 Argentina