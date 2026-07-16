El gobernador Greg Abbott anuncia una recaudación de más de 28,2 millones de dólares en 2026 para su campaña

Publicado por Williams Perdomo 16 de julio, 2026

El gobernador Greg Abbott anunció hoy que su campaña ha recaudado $28.272.694.18 desde el 1 de enero de 2026, y que casi el 93% de todos los fondos recaudados provienen de texanos de todo el estado.

“Los texanos de cada rincón del estado apoyan al gobernador Abbott porque está ofreciendo resultados en los temas que más importan a las familias de Texas”, afirmó la directora de campaña, Kim Snyder en unas declaraciones publicadas en la página oficial de Abbott.

“El gobernador Abbott sigue enfocado en reducir los impuestos sobre la propiedad, mantener seguras a nuestras comunidades y hacer de Texas el estado más asequible del país”.

Asimismo, casi el 19% de la base total de contribuyentes está integrada por nuevos simpatizantes que nunca habían contribuido a la campaña antes de este año.

Texans for Greg Abbott reportó más de 67 millones de dólares en efectivo disponible al 30 de junio de 2026.