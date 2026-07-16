EEUU impone nuevo arancel del 25% a Brasil, que prometió activar su ley de reciprocidad

Publicado por Williams Perdomo 16 de julio, 2026

Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, cuyo Gobierno repudió la medida y anunció la activación de una ley de reciprocidad aprobada el año pasado.

Este gravamen, que entrará en vigor el 22 de julio, responde a una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre las políticas comerciales del gigante suramericano, informó un alto funcionario estadounidense a los periodistas.

Una serie de productos, entre ellos la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves, quedarán exentos, además de otros bienes que Estados Unidos no produce, añadió esa fuente.

"Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado", justificó posteriormente en un comunicado el propio representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios", añadió.

El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, repudió pasada la medianoche del miércoles el nuevo arancel y dijo que "no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio", en referencia al proceso adelantado por la USTR.

"No hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno norteamericano, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años 424.500 millones de dólares en superávit de bienes y servicios con Brasil", se lee en un comunicado compartido por el mandatario en la red social X.