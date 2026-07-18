Dos soldados estadounidenses murieron tras un ataque iraní contra una base de EEUU en Jordania

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de julio, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este sábado que dos militares estadounidenses murieron y otro permanece desaparecido después de que ataques iraníes alcanzaran el viernes dos bases militares estadounidenses en Jordania. Asimismo, el New York Times informó que varios helicópteros del ejército estadounidense fueron severamente impactados por los ataques, mientras que el comando añadió que, si bien otros cuatro militares estadounidenses fueron evacuados por vía médica a hospitales en Jordania tras los ataques, estos ya fueron dados de alta, mientras que varios efectivos que sufrieron heridas leves recibieron tratamiento y regresaron al servicio activo.

“Por respeto a las familias, el CENTCOM no divulgará información adicional, incluidas las identidades de los guerreros caídos, hasta que hayan transcurrido 24 horas desde que se haya notificado a los familiares más cercanos”, señaló el comando en un comunicado publicado en redes sociales.

El anuncio tuvo lugar horas después de que el órgano militar comunicara nuevas ofensivas estadounidenses contra Irán, en las que se atacaron instalaciones militares y puntos clave del régimen islamista por séptima noche consecutiva. "El CENTCOM atacó instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenes subterráneos de armas y capacidades marítimas. Las fuerzas estadounidenses emplearon aviones de combate, drones y buques de guerra, además de otros recursos", indicó el CENTCOM en dicho comunicado, mientras detallaba que el bloqueo naval a los puertos iraníes permanecía vigente.

En respuesta, el régimen iraní ejecutó numerosos ataques no solamente en Jordania, sino también en Kuwait y Baréin.