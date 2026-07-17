Reacciones al discurso de Trump: China asegura que las acusaciones son "puras invenciones" y los demócratas apuntan que trata de usarlo como gancho para aprovar la SAVE act e interferir en las midterms

Publicado por Israel Duro 17 de julio, 2026

El discurso en el que Donald Trump denunció las "sorprendentes vulnerabilidades" del sistema electoral estadounidense no ha tardado en encontrar respuesta, tanto dentro como fuera nuestras fronteras. Desde China, a quien el presidente acusó de haber robado los datos de millones de votantes, calificaron como "puras invenciones" las acusaciones, mientras que los demócratas acusaron al presidente de insistir en el discurso de las elecciones robadas para aprobar la SAVE Act e interferir en las midterms.

"Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento", reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, en rueda de prensa recogida por AFP. "China no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas", insistió el funcionario.

"Quién es el que habitualmente interfiere en los asuntos internos de otros países"

Lin incluso llegó a contraatacar apuntando que "la comunidad internacional ve con mucha claridad quién es el que habitualmente interfiere en los asuntos internos de otros países".

"Instamos a la parte estadounidense a reflexionar sobre sus propias acciones, dejar de difamar infundadamente a China, abstenerse de convertir a China en un tema de sus elecciones y hacer más por beneficiar las relaciones entre China y Estados Unidos", terminó el portavoz.

Los demócratas insisten: la SAVE Act "llega muerta" al Senado

Desde dentro de nuestras fronteras, el Partido Demócrata se apresuró a denunciar las palabras de Trump como una presión para que la SAVE Act salga adelante en el Senado y, con ello, poder interferir en las elecciones, según ellos.

Algo que el lider de la minoría en la Cámara Álta, Chuck Schumer, aseguró que no va a pasar: "Ni ahora ni nunca. La Ley SAVE llega muerta al Senado de los Estados Unidos".

"Donald Trump perdió las elecciones de 2020. Y ahora está intentando amañar las elecciones"

Un mensaje al que se unieron otros compañeros de bancada como el senador Sheldon Whitehouse, incluso con mayor contundencia:

"Esta noche parece ser el pistoletazo de salida oficial de la campaña del presidente Trump para interferir en las elecciones de noviembre. Trump ha perdido por goleada a los votantes independientes, e incluso los seguidores de MAGA están desanimados; está fracasando y es impopular, y está arrastrando a su partido con él en las elecciones de mitad de legislatura".

Un mensaje muy parecido al de la representante Ayanna Pressley, quien aseguró que Trump busca amañar las elecciones dificultando el voto de perfiles que reforzarían a los demócratas:

"Donald Trump perdió las elecciones de 2020. Y ahora está intentando amañar las elecciones de este año con la Ley SAVE America para dificultar el voto a millones de mujeres, veteranos, habitantes de zonas rurales y votantes de minorías étnicas".