EEUU ataca Irán por octava noche consecutiva tras un ataque mortal contra sus tropas

Marines estadounidenses de la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines AFP / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS / CUERPO DE MARINES DE EEUU

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de julio, 2026

El ejército estadounidense atacó objetivos iraníes el sábado por octava noche consecutiva, horas después de que el Mando Central de EEUU afirmara que la República Islámica había matado a dos militares estadounidenses en Jordania el día anterior.

Entre los objetivos atacados se encontraban instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y emplazamientos de almacenamiento de misiles y drones, según el CENTCOM. También atacaron a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) implicadas en el ataque con misiles y drones del viernes que causó la muerte de soldados estadounidenses en Jordania.

La oleada de ataques comenzó alrededor de las 18:00 horas, hora del Este, y duró aproximadamente cinco horas y media, según el comunicado.

"Más de 50.000 hombres y mujeres estadounidenses en uniforme están operando en todo Oriente Medio. Se mantienen en máxima alerta, concentrados, letales y preparados", afirmó el CENTCOM.

En un comunicado anterior emitido el sábado, el CENTCOM señaló que la última oleada de ataques se lanzó para "castigar rápidamente" a las fuerzas del IRGC responsables del ataque contra la base estadounidense en Jordania.

El mando señaló que dos militares fallecieron en combate en Jordania mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas "se defendían de los ataques con misiles balísticos y drones iraníes". Un militar seguía desaparecido en combate, según indicó.

Otros cuatro militares estadounidenses fueron evacuados a hospitales locales para recibir tratamiento y ya han sido dados de alta, mientras que el personal que recibió atención por heridas leves ha vuelto al servicio, añadió el mando.

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