Luis Manuel Otero Alcántara, artista y disidente cubano, llega exiliado a Miami tras cinco años de prisión en la isla

Publicado por Diane Hernández 19 de julio, 2026

El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó este sábado a Miami, donde iniciará una nueva etapa en el exilio después de cumplir una condena de cinco años de prisión impuesta por el régimen cubano.

Vestido con un saco gris, un gorro y una bandera cubana sobre los hombros, Otero fue recibido por familiares, activistas y miembros de la comunidad cubana en el Aeropuerto Internacional de Miami. Su primera parada fue la Ermita de la Caridad del Cobre, símbolo del exilio cubano.

Desde allí aseguró que su liberación es también resultado del trabajo sostenido de quienes han denunciado la represión política en Cuba.

"Realmente lo que está pasando ahora mismo es producto del trabajo de todos nosotros", afirmó el artista en declaraciones recogidas por la AFP.

Su salida del país se produjo después de obtener un visado para viajar a Estados Unidos, una alternativa que, según personas cercanas a él, terminó siendo la única vía para recuperar la libertad tras cumplir íntegramente su condena.

Días desaparecido tras cumplir su condena

La liberación de Otero Alcántara estuvo rodeada de incertidumbre. El pasado 7 de julio, dos días antes de concluir oficialmente su sentencia, fue trasladado desde la prisión de Guanajay -donde permanecía recluido- a una instalación de la Seguridad del Estado.

Durante más de una semana sus familiares y allegados desconocieron su paradero, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban una desaparición forzada y exigían información sobre su situación. Incluso fue presentado un recurso de habeas corpus para exigir que las autoridades revelaran dónde se encontraba.

Finalmente, el artista abandonó Cuba rumbo a Estados Unidos, una salida que sus allegados describieron como la única alternativa que le permitió recuperar la libertad.

Uno de los rostros más conocidos de la disidencia cubana

Con 38 años, Luis Manuel Otero Alcántara se convirtió en una de las figuras más visibles de la oposición al régimen cubano desde el ámbito cultural.

Fundó el Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que desafió las restricciones a la libertad de expresión y protagonizó algunas de las protestas culturales más importantes de los últimos años en la isla.

Fue detenido cuando intentaba unirse a las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021, las mayores protestas antigubernamentales registradas en Cuba en décadas. Un año después fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.

Organizaciones como Amnistía Internacional lo reconocieron como preso de conciencia, mientras que el régimen cubano lo acusó de actuar al servicio de Estados Unidos para desestabilizar el país.

En 2024 recibió el Premio Rafto de Derechos Humanos, otorgado en Noruega.

Washington reclama la liberación de los presos políticos Poco después de la llegada de Otero Alcántara a Miami, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al régimen cubano la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos que, según organizaciones independientes, permanecen encarcelados en la isla.

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​La salida del artista ocurre en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las constantes denuncias internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.

El exilio como herramienta de presión

El caso de Otero Alcántara se suma al de otros opositores cubanos que, tras años de prisión, han terminado abandonando el país como condición para recuperar la libertad.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que esta práctica constituye una forma de destierro forzado que permite al régimen reducir la presión interna expulsando a algunas de sus voces más visibles, mientras centenares de presos políticos continúan encarcelados por motivos relacionados con el ejercicio de libertades fundamentales.

La salida de Luis Manuel Otero Alcántara supone, al mismo tiempo, la liberación de uno de los presos políticos más emblemáticos de Cuba y una nueva pérdida para una oposición interna debilitada por la represión, el encarcelamiento y el exilio forzado de buena parte de sus principales referentes.