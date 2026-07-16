JD Vance habla sin filtro con Joe Rogan: admite errores con los Archivos de Epstein y denuncia presión israelí para prolongar la guerra con Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de julio, 2026

El vicepresidente JD Vance protagonizó una entrevista de casi tres horas con Joe Rogan en la que abordó, sin filtros, tres de los temas más sensibles para el mundo MAGA y la propia Administración Trump en los últimos meses: el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein, la guerra con Irán y el avance del socialismo entre los jóvenes estadounidenses. El episodio del "Joe Rogan Experience" fue publicado el miércoles y está generando mucha controversia y repercusión en la opinión pública.

Israel y la guerra que "no tiene fin"

Vance sostuvo que sectores del gobierno israelí buscan boicotear las negociaciones entre Washington y Teherán para mantener el conflicto activo de manera indefinida. "Sé, sin ninguna duda, que ha habido personas dentro del gobierno israelí que están tratando de alejarnos de las negociaciones porque quieren continuar la campaña militar", dijo durante la conversación.

El vicepresidente fue más allá y habló de una "campaña de influencia extranjera muy discreta y extremadamente bien financiada" orientada a hundir el acuerdo con Irán, aunque evitó nombrar directamente a Israel como responsable. Aun así, remarcó que la decisión de Trump de ir a la guerra no estuvo influenciada por Israel: "Creo que el presidente, completamente al margen de cualquier influencia de Israel, cree firmemente que Irán no debería tener un arma nuclear".

Vance también reconoció que hay actores dentro del Gobierno de Israel que no desean un conflicto eterno, pues entienden que los perjudicaría a ellos y a Washington, y que la búsqueda de la paz es fundamental para recuperar la normalidad en el Estrecho de Ormuz.

"Se los puede bombardear. Se les puede quitar el radar. Se les puede quitar parte de sus drones y algunos de sus misiles, pero sigue siendo demasiado fácil disparar contra barcos en el estrecho", dijo Vance. "Así que hay que estar dispuesto a dialogar y tratar de resolver el problema".

Epstein: la Casa Blanca "la cagó", pero no hubo encubrimiento

Consultado sobre la demora en la publicación de los archivos vinculados al fallecido pederasta Jeffrey Epstein, Vance reconoció serias fallas comunicacionales dentro de la Casa Blanca, aunque negó que haya existido un encubrimiento deliberado, como acusan los demócratas y los críticos de la Administración.

"La cagamos totalmente con la comunicación de los archivos de Epstein. Simplemente la cagamos", admitió. "Pero, ¿creo que la razón por la que la cagamos con la comunicación es porque estábamos tratando de esconder algo? No".

El vicepresidente también respaldó a la exfiscal general Pam Bondi, removida de su cargo tiempo después de la controversia por la publicación de carpetas que resultaron no contener información nueva sobre Epstein. "Conozco a Pam. Me cae bien. No creo que hubiera nada malicioso detrás. Creo que estaba tratando de responder al momento político", explicó Vance, quien se definió además como un "veterano teórico de la conspiración de Epstein".

"Claramente tenía conexiones con los más altos niveles de la inteligencia estadounidense", dijo Vance sobre Epstein. "Claramente tenía conexiones con los más altos niveles de la inteligencia israelí".

"Pregunté: '¿Había documentos que conectaran directamente a Jeffrey Epstein con nuestras agencias de inteligencia o con las de cualquier otro país?'. Y la respuesta es no", continuó el vicepresidente. "Pero si esa mierda hubiera existido, no seguiría existiendo en 2026".

El “socialismo demócrata”, la amenaza que viene

En otro tramo de la entrevista, Rogan reconoció sentirse inquieto por el ascenso de los socialistas demócratas en la política estadounidense. Vance coincidió en el diagnóstico y advirtió que, si el Partido Republicano no logra revertir cuatro décadas de errores económicos, buena parte de la generación joven terminará votando por un candidato socialista.

"Nos dejaron en un buen pozo tras 40 años de malas políticas", sostuvo el vicepresidente, quien apuntó contra la deslocalización de empleos industriales y la falta de poder de negociación de los trabajadores como causas centrales del fenómeno. "Estos son 40 años de liderazgo bipartidista fallido que ha creado, en realidad, una especie de cascarón corporativo de Estados Unidos. No fabricamos suficientes de nuestros propios productos. No tenemos suficiente autosuficiencia. Nuestros trabajadores no tienen suficiente poder de negociación. Eso ha generado, en muchos sentidos, este tipo de fervor socialista. Y tenemos que seguir resolviendo estos problemas”.

Vance también cuestionó a los sectores de los Socialistas Democráticos de América (DSA), a quienes acusó de favorecer, aun sin proponérselo, a las grandes corporaciones al impulsar políticas de fronteras abiertas. "Las corporaciones se preocupan mucho más por las fronteras abiertas que por cualquier otra política que le importe al DSA", sostuvo, y añadió que ese esquema termina debilitando aún más a la clase media estadounidense.