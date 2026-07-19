Nueva York ocupa el último puesto entre los estados en cuanto a protecciones legales de la libertad religiosa

Publicado por Chris Wade | The Center Square contributor | Just The News 19 de julio, 2026

Nueva York ocupa el último puesto entre los estados de EEUU en protección jurídica de la libertad religiosa, según un nuevo informe que critica el apoyo del estado al aborto y la falta de garantías para los grupos religiosos.

El índice, elaborado anualmente por el Centro para la Religión, la Cultura y la Democracia del First Liberty Institute, clasifica a cada estado en función de 20 salvaguardias legales generales que abarcan 50 protecciones legales específicas.

Los autores del informe evaluaron las leyes de cada estado para determinar si protegen el "libre ejercicio de la religión" en ámbitos como la educación, el empleo, la asistencia sanitaria, los derechos parentales, la concesión de licencias y la protección de la conciencia.

Nueva York ocupó el puesto 50 en el informe "Libertad religiosa en los estados 2026" del centro, publicado esta semana, cayendo desde el puesto 45 que ocupaba hace apenas un año.

Entre los factores que contribuyeron a la baja puntuación del estado se encuentra la ausencia de una ley que permita negarse a proporcionar anticonceptivos, así como de protecciones que amparen a los profesionales sanitarios que se opongan al aborto por motivos religiosos frente a acciones legales si deciden no participar en el procedimiento.

Otros factores que restringen la libertad religiosa en Nueva York son la falta de adaptaciones religiosas para estudiantes y profesores, la falta de protecciones para las agencias de adopción y acogida basadas en la fe, y la falta de protecciones de la libertad religiosa para los profesionales titulados, según los autores del informe.

El "Empire State" también obtuvo una baja puntuación por no haber aprobado a nivel estatal la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés).

En 1993, el Congreso promulgó la Ley federal de Restauración de la Libertad Religiosa, pero la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso City of Boerne v. Flores, cinco años más tarde, dictaminó que la ley federal no podía aplicarse a los gobiernos estatales y locales.

Se ha animado a los estados a adoptar sus propias versiones para restablecer esas protecciones en el marco de la legislación estatal, y al menos 30 han promulgado sus propias leyes de libertad religiosa, según el grupo. Nueva York no se encuentra entre ellos.

En el informe de este año, Arkansas ocupó el primer puesto con una puntuación global del 89 %, convirtiéndose en el estado mejor clasificado en la quinta edición del informe. En la región del noreste, Vermont ocupó el puesto 49, mientras que New Hampshire se situó en el puesto 30 entre los estados. Maine ocupó el puesto 43.

Solo dos estados —Arkansas y Tennessee— recibieron la calificación de "excelente" por parte del grupo, que destacó la aprobación a nivel estatal de más del 80 % de las protecciones legales incluidas en la ley federal.

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