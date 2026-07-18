Inglaterra se impone a Francia por 6-4 en un caótico partido por el tercer puesto del Mundial

Las jugadoras de Inglaterra posan para una foto con sus medallas tras ganar el partido por el tercer puesto del Mundial de fútbol de 2026.AFP

Publicado por VozMedia Staff 18 de julio, 2026

(AFP) Inglaterra venció a Francia por 6-4 en un caótico partido por el tercer puesto del Mundial el sábado, en el que Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Ambos equipos tenían grandes aspiraciones en el torneo de 2026, pero sufrieron dolorosas eliminaciones en semifinales: Francia fue superada por España, mientras que Inglaterra sufrió un colapso en los últimos minutos ante Argentina.

Ambos entrenadores realizaron múltiples cambios para el partido, disputado bajo el calor sofocante de Miami, con numerosas estrellas en el banquillo al inicio.

El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel dejó fuera a Harry Kane y Jude Bellingham de su once inicial, mientras que Deschamps, que deja el cargo tras 14 años al frente del equipo, prescindió de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

El centrocampista del Arsenal Declan Rice adelantó a Inglaterra con un gol desde lejos en el tercer minuto y Ezri Konsa marcó de cabeza para poner el 2-0.

Kylian Mbappé y Michael Olise supusieron una amenaza mientras Francia buscaba la manera de meterse de nuevo en el partido, pero se encontraron con el portero suplente de Inglaterra, Dean Henderson, en plena forma.

El partido amenazaba con convertirse en una vergüenza para Francia cuando Bukayo Saka puso el 3-0 tras una rápida contra.

Y el marcador se puso 4-0 en el tiempo de descuento de la primera parte, cuando Saka marcó su segundo gol del partido, lo que Tuchel celebró levantando el puño.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, declaró al canal de televisión francés M6 que la actuación de la primera parte había sido "catastrófica", e instó a sus hombres a mostrar orgullo.

Realizó cuatro cambios, dando entrada a Dembélé, Dayot Upamecano, Lucas Digne y Barcola, y su decisión se vio recompensada casi al instante cuando Mbappé marcó su noveno gol del torneo para desbancar a Lionel Messi en lo más alto de la clasificación de la Bota de Oro.

El partido había cambiado por completo de cariz y Barcola recortó distancias con otro gol , mientras Deschamps apretaba el puño en el banquillo.

Mbappé marcó entonces su segundo gol del partido para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 goles, al rematar a puerta un pase de Olise.

Esto le situó dos goles por delante de Messi en la carrera por proclamarse máximo goleador del torneo de 2026.

Francia desperdició varias ocasiones para empatar e Inglaterra tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja cuando Malo Gusto derribó a Djed Spence en el área de penalti.

Saka se colocó en el punto de penalti y transformó el lanzamiento para completar su hat-trick.

Aún hubo tiempo para que Dembélé marcara el cuarto gol de Francia, pero Bellingham se lanzó al ataque para anotar el décimo gol del partido con una jugada individual.

Con ello, Bellingham se convirtió en el primer jugador de Inglaterra en marcar siete goles en un Mundial.

Al quedar tercera, Inglaterra logró su mejor resultado en un Mundial desde que ganara el torneo en 1966, aunque se llevará un amargo recuerdo de su derrota ante la vigente campeona, Argentina.

Deschamps llevó a Francia a la gloria mundialista en 2018 y quedó subcampeón hace cuatro años.

Los Bleus partían como favoritos para ganar el torneo de 2026 tras un comienzo sensacional, pero sufrieron una contundente derrota por 2-0 ante España en las semifinales.

Argentina, tres veces campeona , se enfrentará a la campeona de Europa, España, en la final que se disputará el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.