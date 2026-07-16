Todd Blanche accede a reunirse con víctimas de Jeffrey Epstein tras un ultimátum en el Senado

Publicado por Joaquín Núñez 16 de julio, 2026

Todd Blanche se reunirá con víctimas de Jeffrey Epstein. El fiscal general interino tomó la decisión luego de ser presionado al respecto durante su audiencia de confirmación en el Senado, particularmente por el senador Thom Tillis (R-NC). Blanche, exabogado personal de Donald Trump, ejerce como fiscal general interino desde la salida de Pam Bondi y ahora busca ser confirmado por el Senado

Así lo informó The Hill tras conversar con fuentes del Departamento de Justicia (DOJ). De acuerdo con el citado medio, el fiscal general interino mantendrá la reunión en la sede del DOJ.

Durante el segundo día de la audiencia, que tuvo lugar en el Comité Judicial del Senado, Tillis aseguró que no apoyaría el avance de la nominación de Blanche hasta que se reúna con sobrevivientes de los abusos cometidos por Epstein.

"Aún no he tomado una decisión definitiva. Pero el Sr. Blanche dijo ayer, de manera muy breve, que se reuniría hoy con las víctimas, las víctimas de Epstein, si se pudiera organizar", expresó al respecto el senador de Carolina del Norte.

"Me pareció que el Sr. Blanche estaba dispuesto a decir que se reuniría con ellos y con sus abogados. Entiendo la restricción de que los abogados deben estar presentes. Espero que esa reunión se lleve a cabo antes de que yo esté dispuesto a votar a favor de que el proyecto salga de esta comisión, y estoy tratando de llegar a un sí. Pero esta es una parte muy importante para llegar a ese sí", agregó el senador.

Tillis, quien ha chocado en reiteradas ocasiones con el presidente Trump, es un voto clave para el avance de la nominación de Blanche en el Senado. Con una estrecha mayoría republicana en el Comité Judicial, su respaldo resulta fundamental para que la candidatura supere la instancia de comité y llegue al pleno del Senado.

El pedido de Tillis llega después de que legisladores republicanos y demócratas cuestionaran al Departamento de Justicia durante la gestión de Bondi por el manejo del caso Epstein, especialmente tras la publicación de un memorando en el que el DOJ y el FBI concluyeron que no existía una supuesta "lista de clientes". La decisión provocó críticas desde distintos sectores y reavivó las demandas de mayor transparencia.

En noviembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que obliga al DOJ a publicar todos los documentos y registros relacionados con Jeffrey Epstein que no estén clasificados.