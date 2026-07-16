"Protegeremos al no nacido": Todd Blanche reafirma el compromiso de la Administración con la defensa de la vida

Publicado por Israel Duro 16 de julio, 2026

"La Administración de Trump trabaja en su conjunto para proteger la vida de los no nacidos y colaborar con los estados para garantizar que lo hagamos de la mejor manera posible". Con estas palabras trató de tranquilizar el fiscal general en funciones, Todd Blanche, a los provida, a quienes pidió tiempo para cumplir con los periodos burocráticos y poder derogar la dispensación telemática de la píldora abortiva con una normativa que pueda sobrevivir a los tribunales.

Aseteado por el senador Josh Hawley, aseguró que el Departamento de Justicia está esforzándose en que la FDA "haga su trabajo" y pidió tiempo para que se puedan proteger las vidas de los no nacidos y las leyes de los estados.

"Recuerde que necesitamos estudios que podamos defender ante los tribunales. Porque tenemos que poder decirle a un juez —probablemente de este distrito— que nuestro cambio no fue arbitrario ni caprichoso".

Hawley pide poner fin al "lío" de una Administración republicana denunciada por estados rojos

Hawley también cuestionó al responsable del Departmento de Justicia por el hecho de que una Administración republicana estuviera en el banquillo por la demanda de más de una veintena de estados rojos por la píldora abortiva y el "lío" siga sin resolverse. Blanche respondió escudándose en los tiempos administrativos:

"No quiero hablar aquí de estrategia procesal, no es el lugar adecuado. No estamos defendiendo lo que hizo Biden ni lo haremos. La FDA tiene un proceso que estamos dejando que siga su curso y que —como ya se indica en nuestro informe— lleva un año. Se han comprometido a hacerlo en un plazo considerablemente inferior a un año. Y siempre —y cuando digo “nosotros”, no me refiero solo al Departamento de Justicia, sino a la Administración del presidente Trump en su totalidad— protegeremos la vida de los no nacidos y colaboraremos con los estados para asegurarnos de hacerlo de la mejor manera posible".

"Dramático incremento" en el número de abortos en los últimos años

No obstante, Hawley propuso al fiscal general recuperar las normas sobre la mifespristona del primer mandato de Trump mientras la FDA prosigue con su trabajo -algo que, a juicio del senador por Misuri no se está dando con suficiente diligencia ni "consideración"- ante el "dramático incremento" en el número de abortos en los últimos años.

Además, volvió a denunciar que la norma de Biden deja en papel mojado cualquier tipo de legislación provida de los estados republicanos, puesto que, junto con las leyes escudo demócratas hacen imposible perseguir a quien las vulnera desde regiones en manos demócratas:

"Según la normativa sobre el aborto de Joe Biden, da igual cuál sea la legislación de tu estado, da igual lo que decidan los votantes de mi estado. Basta con enviar por correo este medicamento abortivo: sin receta, sin visitas de seguimiento para la madre, sin ningún tipo de asistencia médica”.

Poner fin a los abortos forzados con píldoras abortivas

Por último, Hawley mostró su preocupación por los abortos forzados mediante píldoras, ya que las denuncias penales por este motivo se han disparado en todo el país. El senador pidió a Blanche destinar recursos del DOJ para colaborar con los estados "con el fin de proteger a estas mujeres, ayudar a los estados a defender sus leyes y perseguir a estos delincuentes que están utilizando las políticas de Joe Biden para cometer agresiones por todas partes".

"Me comprometo firmemente a estudiar esa cuestión. Comparto sus preocupaciones", respondió Blanche.