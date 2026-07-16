Marco Rubio acusa al régimen cubano de haber ayudado a forjar la extrema izquierda en EEUU y Occidente

Publicado por Diane Hernández 16 de julio, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó este jueves al régimen cubano de haber desempeñado un papel central en la formación y expansión de movimientos de extrema izquierda en Estados Unidos, el hemisferio occidental y otros países de Occidente, durante la apertura de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, organizada por el Departamento de Estado.

Ante representantes de más de 60 países, Rubio sostuvo que la amenaza del terrorismo político de extrema izquierda ha sido subestimada durante décadas y requiere una respuesta coordinada entre aliados.

"La vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

"Un mal distintivo y único"

En el discurso inaugural, Rubio describió el terrorismo político de extrema izquierda como una amenaza con profundas raíces ideológicas y rechazó la idea de que se trate de un fenómeno nuevo.

"Este es un mal distintivo y singular. Siempre ha estado impulsado por el odio; por encima de todo, por un odio hacia la propia civilización. Es una rebelión de los peores contra los mejores, una rebelión de los débiles y los cobardes contra los fuertes y los buenos."

El secretario de Estado sostuvo que quienes promueven esa ideología "no pueden construir, no pueden crear, no pueden lograr grandes cosas" y que buscan "destruir a quienes sí pueden hacerlo".

Rubio añadió que esa corriente puede adoptar diferentes etiquetas según el contexto histórico:

"Puede presentarse bajo distintos lemas e ideologías según el lugar y la época. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero su carácter fundamental es siempre el mismo."

Y concluyó ese pasaje calificándola como: "Un resentimiento venenoso revestido del lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación."

Cuba, Irán y las redes transnacionales

Además de responsabilizar al régimen cubano por su influencia ideológica, Rubio aseguró que Irán mantiene vínculos crecientes con organizaciones de izquierda radical.

Según el secretario de Estado, redes respaldadas por Teherán están "cada vez más íntimamente vinculadas" con grupos militantes de izquierda, mientras que organizaciones como Antifa operarían como redes transnacionales que coordinan actividades entre Europa y América mediante plataformas cifradas para compartir propaganda y financiamiento.

Rubio sostuvo que durante décadas la política antiterrorista occidental concentró la mayor parte de sus recursos en combatir el terrorismo yihadista, dejando de lado la violencia política de extrema izquierda.

Como respaldo histórico de su argumento, recordó el apoyo brindado por el régimen de Fidel Castro a movimientos insurgentes latinoamericanos y afirmó que "decenas de miles de guerrilleros marxistas" fueron entrenados en campamentos establecidos en Cuba. También mencionó a organizaciones como las FARC, el ELN, los Tupamaros, los Montoneros, las Brigadas Rojas italianas y la Fracción del Ejército Rojo alemana como ejemplos de esa tradición de violencia política.

Nueva estrategia antiterrorista La conferencia forma parte de la nueva estrategia de seguridad nacional impulsada por la Administración Trump, que busca ampliar el enfoque del contraterrorismo hacia organizaciones de extrema izquierda consideradas una amenaza transnacional.

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​Rubio anunció que Washington continuará designando nuevas organizaciones de extrema izquierda como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y adelantó que el próximo taller internacional de contraterrorismo será organizado conjuntamente con Alemania.

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​"O cooperamos a través de nuestras fronteras o los terroristas seguirán explotando los vacíos entre ellas", afirmó.

Estadísticas presentadas por Washington

Durante su intervención, Rubio aseguró que el terrorismo político de extrema izquierda atraviesa un resurgimiento internacional.

De acuerdo con datos difundidos por el Departamento de Estado, los grupos de extrema izquierda fueron responsables del 63 % de los ataques o complots antigubernamentales registrados en Estados Unidos durante 2025, además de tres de las cuatro muertes relacionadas con atentados contra el Gobierno ocurridas ese año.

Asimismo, el secretario sostuvo que entre 1970 y 1980 el 93 % de los ataques terroristas registrados en Occidente fueron perpetrados por organizaciones de extrema izquierda, y señaló incrementos recientes de la violencia radical en países como Alemania y Grecia, donde —según afirmó— los grupos de izquierda y anarquistas concentran la mayor parte de los episodios de violencia política.

Las declaraciones de Rubio se producen pocos días después de que la Administración Trump ampliara las sanciones contra el régimen cubano con una nueva ronda de medidas dirigidas contra entidades estatales vinculadas al aparato represivo de La Habana, profundizando la presión sobre el régimen comunista.