Duro ultimátum de Fetterman: el senador amenaza con romper con los demócratas si el partido se vuelve antiisraelí

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de julio, 2026

El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, afirmó este miércoles que abandonaría las filas del Partido Demócrata si la formación adoptara oficialmente una postura contraria a Israel. “Si nuestro partido alguna vez se convierte —y lo hace oficial— en un partido antiisraelí, entonces me iría porque eso ha sido una claridad moral para mí”, declaró el líder demócrata durante una entrevista en el Hill Nation Summit, celebrado en Washington, donde también aseguró que le preocupa cada vez más que el partido se esté alejando de su tradicional apoyo a Israel a medida que las facciones más izquierdistas y radicales adquieren mayor influencia dentro de la organización.

Fetterman emitió estos comentarios tras el creciente respaldo entre los demócratas a una propuesta legislativa impulsada por el representante republicano Thomas Massie que eliminaría aproximadamente 3.300 millones de dólares en ayuda anual de seguridad a Israel. Aunque el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se opuso a la propuesta de Massie, la líder adjunta demócrata Katherine Clark la respaldó, una división que, según Fetterman, refleja un cambio más amplio dentro del partido.

De igual forma, el senador por Pensilvania mencionó, como otro ejemplo alarmante de la deriva antiisraelí en la que está cayendo su partido, las recientes victorias en elecciones primarias demócratas de candidatos que han adoptado posturas muy críticas hacia el Estado judío. “Si observan el tipo de personas que están ganando nuestras primarias recientes, el partido se está volviendo cada vez más antiisraelí y más hostil hacia quienes apoyan a Israel”, afirmó.

En otro momento de la entrevista, Fetterman también criticó duramente a miembros de su propio partido que respaldaron al candidato progresista al Senado por Maine, Graham Platner, antes de que salieran a la luz acusaciones sobre su conducta pasada. El senador señaló especialmente a Bernie Sanders por el firme apoyo que brindó a Platner, cuya campaña colapsó después de que una mujer lo acusara de haberla violado en 2021. “Como demócrata, estoy enojado con personas como Bernie Sanders, que impulsó a ese presunto violador. ¿Por qué tanta gente de la izquierda abrazó a ese presunto violador?”, dijo Fetterman, quien también reconoció que algunos republicanos le han sugerido en conversaciones privadas que cambie de partido. Sin embargo, el senador no reveló mayores detalles.