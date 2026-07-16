La Administración Trump destituye al fiscal Roger Rogoff 54 minutos después de su nombramiento en Seattle

Publicado por Williams Perdomo 16 de julio, 2026

La Administración Trump destituyó este miércoles al fiscal federal Roger Rogoff apenas 54 minutos después de que fuera designado por unanimidad por los jueces federales del Distrito Oeste de Washington para dirigir la oficina del fiscal en Seattle, abriendo la puerta a una posible batalla judicial sobre la autoridad para nombrar y remover a los máximos responsables de las fiscalías federales.

Según informó The New York Times, la destitución se produjo menos de una hora después de su nombramiento y refleja el rechazo de la Administración a los intentos de los tribunales federales de cubrir vacantes que, hasta la fecha, no han sido abordadas formalmente por el presidente.

Roger Rogoff, de 57 años, ha contratado a un despacho especializado en derecho laboral y estudia emprender acciones legales contra su despido. De prosperar, el caso podría derivar en un prolongado litigio y plantear un escenario inédito en el que un fiscal federal opere con cierto grado de independencia respecto de la Administración.

La vacante al frente de la fiscalía de Seattle permanece sin cubrir formalmente, ya que Charles Neil Floyd, elegido por la Administración Trump para dirigir la oficina, no ha sido nominado oficialmente por el presidente ni confirmado por el Senado.

En declaraciones recogidas por The New York Times, Rogoff aseguró que, de haber permanecido en el cargo, habría trabajado para “llevar a cabo las prioridades de la administración”, entre las que citó la inmigración ilegal, la trata de personas y la persecución de bandas dedicadas al narcotráfico, que calificó de prioridades “bastante normales”.