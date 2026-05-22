La autopsia demócrata analiza la derrota de Harris en 2024, pero ignora el debate sobre Joe Biden

Publicado por Joaquín Núñez 21 de mayo, 2026

El Partido Demócrata sigue buscando respuestas por la derrota de Kamala Harris en 2024. Casi dos años después, el Comité Nacional Demócrata (DNC) publicó un extenso documento de 192 páginas a modo de autopsia. Según el presidente del DNC, Ken Martin, el documento no representa la postura oficial de la institución, sino un análisis preliminar elaborado por el estratega demócrata Paul Rivera.

La autopsia intenta explicar los motivos principales detrás de los resultados de 2024, cuando los demócratas perdieron el Senado y la Casa Blanca. Aunque está escrito de un modo más favorable hacia Harris, no aborda uno de los factores más importantes, quizá el más importante, de aquel ciclo electoral: la decisión de Joe Biden de buscar la reelección y el respaldo que recibió por parte del partido hasta el recordado debate con Donald Trump.

Otra gran ausencia en el reporte es la postura que muchos demócratas adoptaron sobre Gaza, criticando a Israel. “Cuando me llegó a la bandeja de entrada, inmediatamente hice clic, usé la función de búsqueda y busqué Gaza. El resultado fue cero”, le dijo a Politico Halie Soifer, directora ejecutiva del Consejo Demócrata Judío de América.

El documento apunta contra la Casa Blanca de Biden por supuestamente no haber hecho lo suficiente para apoyar a Harris, no presenta un panorama optimista de cara al futuro y llama a los demócratas a alejarse lo máximo posible de lo que describe como la "política de identidad", en inglés "identity politics".

Las principales conclusiones de la autopsia demócrata sobre 2024

En una respuesta a la publicación del documento, Ken Martin afirmó que inicialmente había decidido no publicar el informe para que no sea una distracción. "Pero al no publicar el informe, acabé creando una distracción aún mayor. Por ello, pido sinceras disculpas", escribió.

"En aras de la total transparencia, voy a publicar el informe tal y como lo recibimos, en su totalidad, sin editar y sin abreviar. No cumple con mis estándares, y tampoco cumplirá con los suyos, pero lo hago porque la gente necesita poder confiar en el Partido Demócrata y en nuestra palabra", añadió Martin.

Necesidad de una profunda introspección

Si bien reconoce unas elecciones reñidas, el documento llama a asumir la derrota y aprovecharla para realizar una profunda introspección, evitando los cambios superficiales.

"Ante la desinformación y la información errónea, nuestros candidatos se han mostrado incapaces de transmitir fuerza, unidad y liderazgo, y los votantes se han alejado de nosotros. De hecho, muchas de nuestras victorias clave como demócratas pueden atribuirse al partidismo negativo, es decir, a que los republicanos han presentado candidatos con graves defectos", se lee en el documento.

Error de diagnóstico sobre Trump

El informe de Rivera también menciona un fallo generalizado a la hora de planificar la estrategia comunicacional contra Trump, atribuido a un diagnóstico erróneo inicial. Según el reporte, los demócratas creían que Trump era prácticamente mala palabra para los votantes indecisos, por lo que un simple contraste bastaría para derrotarlo.

Además, el documento señala un exceso de confianza sobre el impulso de los votantes urbanos y suburbanos, supuestamente suficiente para contrarrestar las derrotas en las zonas rurales.

"La campaña de Harris parece haber confiado en que Trump resultara inaceptable, en lugar de construir un argumento a favor de Harris. (..) Harris tuvo dificultades para definirse más allá de no ser Trump y 'fiscal contra delincuente'. La duración truncada de la campaña no ayudó, pero la campaña no resolvió rápidamente cómo etiquetar a Trump y definir a Harris".

El anuncio de Trump que la campaña de Harris no supo cómo responder

"Kamala Harris defiende a ellos/ellas, el presidente Trump te defiende a ti", decía la locución de uno de los anuncios más virales de 2024, titulado "I Don't Want". Según confesó el mismo Charlie Kirk, ese fue el anuncio más efectivo en contra de Kamala Harris.

De acuerdo con la autopsia, el anuncio fue un golpe durísimo al que no supieron responder sin hacer enojar a la base de votantes más progresista: "Todos reconocieron que el ataque fue muy eficaz y sintieron que la campaña estaba acorralada. Si la vicepresidenta no cambiaba su postura —y no lo hizo—, entonces no había nada que hubiera funcionado como respuesta".

En efecto, los encuestadores de la campaña reconocieron unánimemente que "el ataque fue muy efectivo".

Menos política identitaria y más enfoque en la clase media

El informe también responsabiliza a la política identitaria, a la que los demócratas vienen recurriendo desde hace varios ciclos electorales. En cambio, puso como ejemplo a candidatos en estados clave que, según su análisis, supieron esquivar esa cuestión y discutir desde los temas que realmente le preocupan al grupo de votantes indecisos.

Por ejemplo, nombró a Josh Stein en Carolina del Norte, a Elissa Slotkin en Michigan y a Ruben Gallego de Arizona. Ellos demostraron cómo "la presencia durante todo el año, los mensajes económicos y abordar las preocupaciones sobre el coste de la vida tienen más repercusión que la política identitaria". En concreto, se hace énfasis en la necesidad de encontrar candidatos que puedan empatizar con su distrito o estado.

¿Biden contra Harris?

Sin cuestionar la decisión de Biden de buscar la reelección, el documento critica a los estrategas de la Casa Blanca por no haber estado debidamente preparados para un cambio de candidato, describiendo la situación como "una oportunidad perdida".

“Como resultado, en el momento del cambio de candidato, el equipo de encuestadores descubrió que no existía ninguna investigación propia sobre el vicepresidente que sirviera de guía para el desarrollo de los instrumentos de investigación”, se lee en el reporte.

¡Hay que gastar antes el dinero!

Otro de los puntos citados por el análisis es la decisión de reservar mucho dinero para las últimas semanas de la campaña. La recomendación sugiere que los demócratas gasten sus recursos de forma más constante y al principio del ciclo electoral.

Esto coincide con una crítica realizada por Kamala Harris y su equipo. Según el libro '2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America', escrito por los periodistas Josh Dawley, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf, tanto la vicepresidente como su campaña estaban molestos por la decisión de guardar buena parte de la recaudación para las últimas semanas de campaña.

"Los republicanos se centran en ganar elecciones"

Por último, la autopsia de Rivera reconoció que los republicanos hicieron un mejor trabajo que los demócratas en 2024, aunque remarcó que es una tendencia que observa hace años. Afirmó que los demócratas se centran en ganar "debates" mientras que los republicanos trabajan para "ganar elecciones".

"Los demócratas operan en un ecosistema definido por la razón, incluso en ciclos electorales en los que el electorado se define por la ira. (...) La diferencia radica en que los intereses de la derecha adoptan un enfoque a largo plazo y amplifican mensajes y candidatos polarizadores dentro del Partido Demócrata con la intención de marginar a todos los demócratas. Sin una respuesta y tácticas agresivas, funciona", escribió Rivera.

"La victoria del Partido Republicano en 2024 se debió en gran medida a su capacidad para aprender más de la victoria del presidente Obama que los demócratas. La campaña del Partido Republicano se basó en los datos, se amplificó a través de las redes sociales y fue posible gracias a los fervientes seguidores a todos los niveles", sentenció.