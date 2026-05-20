SCOTUS ordena a tribunales inferiores reexaminar fallos de la Ley de Derechos de Voto en Mississippi y Dakota del Norte

Publicado por Carlos Dominguez 20 de mayo, 2026

En una decisión que podría tener repercusiones significativas en los mapas electorales de varios estados, la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) ordenó el pasado lunes que tribunales inferiores reexaminen dos casos importantes relacionados con la Sección 2 de la Ley de Derechos de Voto. Los casos involucran acusaciones de dilución del voto contra los mapas legislativos de Mississippi y Dakota del Norte.

La Alta Corte no revisó los casos en profundidad, sino que aplicó el procedimiento GVR (conceder, vacar y reenvíar): aceptó los recursos, anuló los fallos anteriores y devolvió ambos casos a los tribunales inferiores para que los reexaminen aplicando el nuevo estándar más estricto sobre el uso de la raza establecido en Louisiana v. Callais.

Esta medida se produce pocas semanas después del fallo histórico en Louisiana, donde la Corte limitó el uso predominante de la raza al dibujar los distritos electorales, estableciendo un estándar más estricto para las demandas bajo la Ley de Derechos al Voto.

Activistas raciales y jueces federales imponen distritos por raza

La Conferencia Estatal de Mississippi de la NAACP y un grupo de votantes negros presentaron una demanda en diciembre de 2022 contra el plan de redistribución de distritos legislativos estatales aprobado tras el censo de 2020. Argumentaron que el mapa "fracturaba" grandes poblaciones negras cohesionadas en varios distritos, diluyendo su poder de voto.

En julio de 2024, un panel de tres jueces federales falló a favor de los demandantes, declarando violaciones a la Sección 2 de la Ley de Derechos de Voto. El tribunal ordenó al legislativo estatal corregir el mapa, creando al menos tres nuevos distritos de mayoría negra, dos en el Senado y uno en la Cámara de Representantes, y contempló la posibilidad de celebrar elecciones especiales.

En otro caso, en Dakota del Norte, la Banda Turtle Mountain de Chippewa, la Tribu Spirit Lake y tres votantes nativos americanos demandaron al secretario de Estado por el rediseño de distritos legislativos aprobado en 2021, que redujo los distritos de mayoría indígena de tres a solo uno en el noreste del estado. Un tribunal de distrito falló inicialmente a favor de los demandantes, pero la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito revirtió la decisión, cuestionando el derecho de los particulares a demandar bajo la Sección 2 de la Ley de Derechos de Voto.

En ambos casos, los estados cuestionaron si los ciudadanos privados y las organizaciones, como la NAACP o tribus indígenas, pueden demandar directamente para hacer cumplir la Sección 2 de la Ley de Derechos de Voto, o si esa facultad corresponde exclusivamente al Departamento de Justicia (DoJ). Esta cuestión, conocida como "derecho de acción privado", ha dividido a los tribunales inferiores.

Jackson disiente en solitario defendiendo demandas raciales

La nueva decisión ha sido sumaria y sin firma. La juez izquierdista Ketanji Brown Jackson disintió en ambos casos, argumentando que el fallo en Callais no abordaba directamente la cuestión de la aplicabilidad privada de la Sección 2 y que no había base para anular los fallos anteriores. Jackson citó el precedente de Morse v. Republican Party of Virginia en 1996, que sí reconocía el derecho de acción privado.