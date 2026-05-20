Trump elimina a otro rival: el exNavy SEAL Ed Gallrein sepulta a Massie en Kentucky tras una guerra electoral de $33 millones

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump eliminó este martes a uno de sus rivales más prominentes dentro del Partido Republicano en el Congreso. El exNavy SEAL Ed Gallrein, agricultor de Kentucky respaldado por el mandatario, derrotó por casi diez puntos al congresista Thomas Massie (R-Kentucky) en la primaria republicana del cuarto distrito del estado, según proyectó The Associated Press. Massie, libertario-conservador y figura incómoda dentro del Partido Republicano desde hace más de una década, buscaba un octavo mandato en la Cámara.

La guerra electoral entre Trump/Gallrein-Massie se convirtió, en palabras del propio congresista derrotado, en "la primaria al Congreso más cara de los 250 años de historia de este país". Según la firma de monitoreo publicitario AdImpact, en la contienda se gastaron más de unos $33 millones solo en publicidad, de los cuales unos 19 millones se destinaron a impulsar a Gallrein o atacar a Massie, financiados en su mayoría por super PACs alineados con Trump y grupos proisraelíes como el Republican Jewish Coalition y AIPAC. La pelea se extendió "más que la guerra de Vietnam", ironizó Massie en un poco elegante discurso de concesión.

Trump no escatimó esfuerzos en su cruzada por sacar a Massie del Congreso. Lo bautizó como "el peor congresista 'republicano' de la historia", lo tildó de "desleal" al GOP y al país durante un acto de campaña en marzo en el propio distrito del legislador, y reclutó personalmente a Gallrein para enfrentarlo. En la recta final, incluso envió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a hacer campaña por su candidato. La operación contó además con el apoyo de donantes proisraelíes irritados por los reiterados votos de Massie contra la ayuda militar a Israel, contra resoluciones que denunciaban el antisemitismo y, sobre todo, contra la guerra del presidente en Irán.

El propio Massie había trazado el mapa de su ruptura con Trump y el movimiento MAGA: votó contra la ley insignia de recortes impositivos y de gasto de Trump por su impacto en el déficit, empujó la liberación de los archivos Epstein cuando estos representaron un problema de relaciones públicas para la Casa Blanca y se convirtió en uno de los críticos más duros de la campaña militar contra el régimen iraní. "Cuando dije América Primero, lo dije en serio. No voto ayuda extranjera para Egipto, Siria ni Ucrania. Tengo un récord intachable y no lo voy a arruinar enviando ayuda extranjera a un solo país", había dicho días atrás.

Gallrein, en su discurso de victoria en Covington, agradeció el respaldo del presidente y prometió alinearse con la agenda de la Casa Blanca. "Mi foco está en hacer avanzar la agenda del presidente y del partido para poner a América primero y a Kentucky siempre", dijo. Y dedicó el triunfo a sus votantes: "Son los republicanos del cuarto distrito de Kentucky y sus familias por quienes voy a ser un campeón en Washington. Ellos son los verdaderos ganadores".

Massie, por su parte, despidió la contienda con una mezcla de impotencia y defensa de su trayectoria. Reconoció haber llamado a Gallrein para concederle la derrota, aunque también sugirió que era una ficha de Israel en la misma frase, lamentó que el bipartidismo "se haya convertido en una palabra sucia" y dejó un mensaje a sus seguidores: "Sigue habiendo en este país un anhelo por alguien que vote por principios y no por partido. A ustedes no les gustan los matones y no los toleran. Y los amo por eso".