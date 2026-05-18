Peligro midterms: Trump y el GOP ven tambalearse la economía y el apoyo hispano, claves en la victoria de 2024

Publicado por Israel Duro 18 de mayo, 2026

La economía y el voto hispano fueron dos de los pilares sobre los que se cimentó la trifecta republicana en 2024. Menos de dos años después, las encuestas indican que estos dos puntos clave se tambalean de cara a unas midterms en las que los conservadores marchan por detrás en intención de voto de acuerdo con los sondeos. Queda por ver si los movimientos en los estados rojos con el gerrymanderismo consiguen que el GOP pueda sobreponerse a las predicciones o si Donald Trump y los líderes republicanos consiguen far un golpe de timón que entusiasme a la opinión pública.

La última encuesta de CBS muestra que dos de cada tres votantes hispanos desaprueban la gestión de Donald Trump. Entre ellos, el 55% lo hace, además, de manera "fuerte", mientras que un 11% lo hace "de alguna manera.

El apoyo entre los miembros de los latinos alcanza el 34%, con el "fuerte" respaldo del 20% y la aprobación moderada del 14%. Unas cifras que, pese a que serían incluso buenas en otros tiempos, son insuficientes para mantener el control del Congreso.

La gestión económica de Trump, bajo la lupa de los votantes

Especialmente porque el respaldo a otra de las grandes bazas del Partido Republicano, como es la gestión económica, también se encuentra en el alambre. En estos momentos, el 67% desaprueba la gestión de la Administración republicana. Un descontento que sube al 71% en el caso de los hispanos.

Los números son todavía peores en lo que se refiere al manejo de la inflación, que volvió a dispararse como consecuencia de los efectos de la guerra de Irán. Un 73% desaprueba la gestión de Donald Trump, una cifra que se incrementa hasta el 76% entre los latinos.

El 77% de los hispanos tiene una perspectiva negativa de la condición económica

En cuanto a la condición de la economía nacional, un 64% la considera mala. La peor noticia es que la mayoría (35%) cree que es "muy mala" y un 29% "mala". De nuevo, los votantes hispanos van más alláen su crítica, con un 46% calificando la situación como "muy mala" y un 31% como "mala". Es decir, que el 77% de los latinos tiene una percepción negativa de la marcha de las finanzas.

Las expectativas sobre el futuro tampoco son halagüeñas. La mayoría (34%) teme que se acabe en recesión mientras que el segundo grupo más numeroso (25%) cree que se ralentizará, aunque sin llegar al crecimiento negativo. En esta ocasión, los hispanos son algo menos pesimistas, puestos que sólo el 33% teme una recesión y un 26% la desaceleración.

El bolsillo da un respiro al GOP, una ligera mayoría cree que si situación es, al menos, "bastante buena"

Cuando la cosa llega al bolsillo de los contribuyentes, la situación está más igualada, y permite un respiro al GOP. la mayoría (42%) considera que su situación es "bastante buena", superior a la suma del 27% que la considera "bastante mala" y el 17% que la ve "muy mala.

Una alegría que no alcanza a los hispanos, que, pese a que la mayoría (37%) cree que su situación personal es "bastante buena", la suma de sensaciones positivas y negativas se decanta hacia la segunda, con un 48% de latinos que perciben que sus finanzas van mal frente al 45%.

La mayor parte de los votantes, "frustrados" o "enfadados" con la economía

Todo ello hace la mayoría de los votantes se sientan "frustrados" (38%) e incluso "enfadados" (32%) con la gestión económica de Trump. Entre los hispanos, son menos los "enfadados" (30%), pero más los "frustrados" (42%).

Unas notas que dejan un mensaje contundente para el Partido Republicano si quiere mantener el control de la Cámara y el Senado, y vuelve a destacar el mensaje de numerosos legisladores -e incluso Trump- que piden resaltar los logros económicos de la Administración durante lo que va de mandato.