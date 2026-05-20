Trump, sobre la imputación de Raúl Castro: "Momento muy importante"

Donald Trump, hablando sobre la imputación de Raúl Castro. 20 de mayo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 20 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump celebró la histórica imputación del exdictador cubano Raúl Castro, acusado formalmente de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y derribo de aeronaves.

Es "un momento muy importante", dijo Trump a los periodistas, después de que se presentaran cargos contra Castro.

El exdictador cubano fue acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo de dos avionetas de la organización sin ánimo de lucro Hermanos al Rescate en 1996. Murieron cuatro personas.

Por aquel entonces, Castro ejercía como ministro de Defensa.

Trump descarta intervenir en Cuba

La imputación de Castro se produce en un momento en el que Estados Unidos está amplificando su presión contra la cúpula y el aparato de inteligencia del régimen dictatorial cubano.

Sin embargo, respecto a llevar a cabo una escalada en Cuba, Trump afirmó que "no habrá una escalada" porque "no hace falta". El presidente piensa que el régimen dictatorial de Cuba, liderado por Miguel Díaz-Canel, porque "se está cayendo a pedazos".