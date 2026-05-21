Ley de Registros Presidenciales: un juez federal ordena a la Casa Blanca seguir cumpliéndola

Donald Trump en la Casa Blanca/ Andrew LeydenUn juez dictaminó que la Casa Blanca debe cumplir con la Ley de Registros Presidenciales

Publicado por Williams Perdomo 21 de mayo, 2026

Un juez federal ordenó formalmente a la Casa Blanca continuar cumpliendo con los requisitos de la Ley de Registros Presidenciales (Presidential Records Act). La decisión frena un intento del gobierno por evadir esta norma, a pesar de que el propio Departamento de Justicia (DOJ) había concluido previamente que la ley invade de manera inconstitucional las facultades del mandatario.

¿Qué pasó con la Ley de Registros Presidenciales y la Casa Blanca?

El conflicto escaló cuando la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia emitió una opinión el mes pasado asegurando que la Casa Blanca no tenía que seguir estrictamente esta ley.

Sin embargo, en un fallo emitido un miércoles, el juez federal de distrito John Bates concluyó que la ley de 1978 probablemente es constitucional. Con esta decisión, el juez concedió una orden judicial preliminar que, en la práctica, anula y deja sin efecto la opinión del Departamento de Justicia.

¿Qué argumentaba el Departamento de Justicia? El Departamento de Justicia intentó defender su postura alegando que la ley violaba la separación de poderes. Su argumento principal se basaba en la historia: antes de la década de 1970, los documentos presidenciales eran considerados propiedad personal del mandatario y no del Gobierno.

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​Por lo tanto, según el DOJ, obligar al presidente a entregar o preservar ciertos archivos bajo las reglas del Congreso era una intromisión ilegal.

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La decisión del juez John Bates y la Cláusula de Propiedad

El juez John Bates (quien fue nombrado en su momento por el expresidente George W. Bush) rechazó por completo los argumentos del Gobierno. Bates cuestionó duramente la opinión de la OLC, afirmando que partía de una “interpretación errónea extrema” de los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia.

Para justificar por qué el Congreso sí tiene el poder de regular los archivos de la Casa Blanca, el juez se apoyó directamente en la Constitución de los EE UU:

“El significado público original del texto de la Constitución, los cánones de interpretación, el precedente de la Corte Suprema, los principios generales del derecho de propiedad y casi 50 años de práctica confirman que el Congreso tiene la facultad enumerada de regular los registros presidenciales bajo la Cláusula de Propiedad [de la Constitución]”, escribió Bates.