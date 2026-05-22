Por temor a deserciones, los republicanos de la Cámara suspenden una votación clave sobre la guerra de Trump con Irán

Publicado por Joaquín Núñez 21 de mayo, 2026

Los republicanos de la Cámara de Representantes suspendieron una votación que buscaba obligar a Donald Trump a limitar la avanzada militar contra Irán. Según reportó el New York Times, la suspensión se dio porque los republicanos no contaban con los votos suficientes para derrotar la resolución.

La resolución, presentada por el congresista Gregory Meeks (D), buscaba limitar la capacidad del presidente para mantener operaciones militares prolongadas sin autorización del Congreso. La medida iba a ser sometida a votación antes del receso legislativo por Memorial Day, pero los republicanos decidieron postergarla hasta junio.

"Teníamos los votos sin lugar a dudas, y ellos lo sabían", declaró Meeks, el demócrata de más alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

La decisión se produjo en medio de crecientes tensiones dentro del Partido Republicano por la estrategia de Trump en Irán, lo que habría provocado algunos desertores a la hora de votar.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, cuenta con una muy escasa mayoría, ahora disminuida debido a la ausencia del congresista Tom Kean Jr., quien se encuentra atravesando un problema de salud. Por lo tanto, si unos pocos republicanos votaban junto a los demócratas, la resolución de Meeks hubiese avanzado.

La medida que iba a tratar la Cámara era similar a una resolución que avanzó parcialmente en el Senado y buscaba obligar al presidente Trump a obtener autorización del Congreso para continuar operaciones militares prolongadas contra Irán. De ser aprobada por ambas cámaras, habría exigido el retiro de las fuerzas estadounidenses del conflicto a menos que el Congreso aprobara una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de fuerza militar.

"El Congreso tiene un deber constitucional. Tiene el deber de actuar, no de animar, y menos aún de animar una guerra de elección de duración indefinida", había señalado Meeks en las horas previas a la votación.