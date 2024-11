¿Conflicto de intereses? La campaña de Harris le donó 500.000 dólares a Al Sharpton antes de su entrevista en MSNBC

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 26 de noviembre, 2024

El pasado 20 de octubre, el presentador y activista Al Sharpton entrevistó a Kamala Harris. Ambos conversaron durante más de quince minutos en la pantalla de MSNBC. Sin embargo, ni el presentador ni el citado medio informar que la campaña de Harris había donado 500.000 dólares a la organización sin fines de lucro de Sharpton en los meses previos a la entrevista.

El Washington Free Beacon fue el primer medio en publicar la historia luego de consultar los datos de la Comisión Federal de Elecciones, donde confirmaron las donaciones de la campaña de Harris a National Action Network.

En efecto, tiene dos donaciones contabilizadas de 250.000 dólares cada una. La primera se realizó el cinco de septiembre y la segunda el primero de octubre. La entrevista se publicó casi veinte días después de la última donación.

Sharpton no informó a la audiencia previamente sobre estas donaciones y tampoco lo hizo posteriormente. En cuanto a la cadena de televisión, aseguraron que no tenían conocimiento sobre las donaciones. "MSNBC no estaba al tanto de las donaciones hechas al National Action Network", le dijo un portavoz del medio al Washington Free Beacon.

"Nadie se sorprende de que alguien en MSNBC estuviera apoyando a Harris. Esto parece otro nivel de tontería. Es una broma, ¿verdad? Esto es raro. Harris podría haber concedido una entrevista a Al Sharpton y habría ido igual. Pero, ¿para qué pagas?... Es imposible que esto no parezca raro", le dijo un empleado de MSNBC a Fox News Digital de forma anónima.

"Todos saben quién es Al Sharpton, pero esto parece un puente demasiado lejos. Un gran puente demasiado lejos. Esto no está aterrizando bien. Esto se siente un poco sucio... Estas cosas pasan y no rebotan mucho en MSNBC. Como si a la gente no le importara. En este caso, yo diría que hay una decepción más profunda. Hay una sensación de 'no necesitamos esto'. Esto parece un poco penoso y asqueroso", añadió.

La fuente continuó explicando el impacto de la noticia puertas adentro, asegurando que, si bien los empleados "respetan y quieren a Al Sharpton", "la sensación va desde la decepción hasta el disgusto". "Hay algunas reglas organizativas. Entiendo que él tiene otras reglas, pero no puede ser que dones dinero y luego consigas una entrevista. Eso no puede ser aceptable. Creo que un niño de tres años vería un posible conflicto en esto", sumó.

En 2010, MSNBC prohibió las contribuciones políticas de presentadores a candidatos, pero no está claro si hubo un cambio en esta política desde entonces. Todavía está por verse si MSNBC toma alguna medida disciplinaria con el presentador y activista afroamericano.

El Washington Free Beacon consultó con la Sociedad de Periodistas Profesionales sobre el conflicto de intereses de la entrevista de Sharpton con Harris. "Este tipo de enredos daña la credibilidad del periodista, de la organización de noticias y del periodismo en general, y la credibilidad es difícil de restaurar. Si bien Sharpton puede no considerarse un periodista, muchos espectadores sí lo hacen", respondieron desde la organización.

"Cuando los presentadores de noticias de televisión no informan sobre sus conflictos de intereses o realizan su trabajo de maneras que contradicen el periodismo ético, generan desconfianza entre sus audiencias y dejan en mal lugar tanto a su cadena como a la profesión", sentenciaron.

En cuanto a la National Action Network, Sharpton fundó la organización en 1991 con el objetivo de aumentar la educación de los votantes y ayudar a las comunidades de bajos recursos.