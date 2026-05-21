Una exfiscal del DOJ, acusada de robar documentos confidenciales de la investigación de Jack Smith sobre Trump
El Departamento de Justicia informó que Carmen Mercedes Lineberger, de 62 años y residente de Port St. Lucie, enfrenta dos cargos por robo de dinero o propiedad del Gobierno por un valor inferior a 1.000 dólares, además de cargos por destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales y por ocultación, sustracción o mutilación de registros públicos. Los cargos fueron anunciados por John P. Heekin, fiscal federal del Distrito Norte de Florida.
Una exfiscal administrativa federal vinculada a la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el presidente Donald Trump fue acusada formalmente por presuntamente sustraer y manipular documentos internos del Departamento de Justicia, incluidos archivos relacionados con un proceso penal confidencial en el Distrito Sur de Florida.
El Departamento de Justicia informó de que Carmen Mercedes Lineberger, de 62 años y residente de Port St. Lucie, enfrenta dos cargos por robo de dinero o propiedad del Gobierno por un valor inferior a 1.000 dólares, además de cargos por destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales y por ocultación, sustracción o mutilación de registros públicos. Los cargos fueron anunciados por John P. Heekin, fiscal federal del Distrito Norte de Florida.
Según la acusación formal, Lineberger trabajaba como fiscal auxiliar administrativa (MAUSA) en la oficina de Fort Pierce de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida al momento de los hechos. Las autoridades sostienen que, a finales de 2025, alteró nombres de archivos electrónicos pertenecientes al Gobierno para ocultar el envío no autorizado de documentos oficiales a cuentas personales de correo electrónico.
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Entre los registros involucrados se encontraban fragmentos de comunicaciones internas del Departamento de Justicia, un memorando interno y un informe relacionado con un proceso penal en el Distrito Sur de Florida cuya divulgación fuera del Departamento de Justicia estaba prohibida por orden judicial.
La acusación también señala que la exfiscal administrativa guardó copias electrónicas de los documentos utilizando nombres de archivo engañosos como “receta de pastel de chocolate” y “receta de pastel Bundt” antes de enviarlos a sus correos personales. En el caso del informe judicial confidencial, los fiscales sostienen que Lineberger sabía que la transmisión del documento violaba directamente la orden del tribunal y afectaba el correcto desarrollo del proceso penal.
"Apoyó la investigación politizada de Jack Smith contra el presidente Trump”
"Este FBI no dudará en exigir responsabilidades a quienes violaron la confianza del público estadounidense en una investigación que nunca debería haberse llevado a cabo", sostuvo Smith.
Lineberger compareció ante un tribunal federal en West Palm Beach para la lectura formal de cargos ante el juez magistrado William Matthewman.
De ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por el cargo relacionado con destrucción o alteración de registros federales, hasta tres años por ocultación de documentos públicos y hasta un año de prisión por cada uno de los cargos de robo de propiedad gubernamental.
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🚨 This afternoon, a former managing assistant U.S. Attorney who supported Jack Smith’s politicized investigation of President Trump has been charged with stealing the confidential investigation documents.— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 20, 2026
Carmen Lineberger allegedly emailed the confidential material to her…