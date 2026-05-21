Una exfiscal del DOJ, acusada de robar documentos confidenciales de la investigación de Jack Smith sobre Trump

Publicado por Williams Perdomo 21 de mayo, 2026

Una exfiscal administrativa federal vinculada a la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el presidente Donald Trump fue acusada formalmente por presuntamente sustraer y manipular documentos internos del Departamento de Justicia, incluidos archivos relacionados con un proceso penal confidencial en el Distrito Sur de Florida.

El Departamento de Justicia informó de que Carmen Mercedes Lineberger, de 62 años y residente de Port St. Lucie, enfrenta dos cargos por robo de dinero o propiedad del Gobierno por un valor inferior a 1.000 dólares, además de cargos por destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales y por ocultación, sustracción o mutilación de registros públicos. Los cargos fueron anunciados por John P. Heekin, fiscal federal del Distrito Norte de Florida.

Según la acusación formal, Lineberger trabajaba como fiscal auxiliar administrativa (MAUSA) en la oficina de Fort Pierce de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida al momento de los hechos. Las autoridades sostienen que, a finales de 2025, alteró nombres de archivos electrónicos pertenecientes al Gobierno para ocultar el envío no autorizado de documentos oficiales a cuentas personales de correo electrónico.

Entre los registros involucrados se encontraban fragmentos de comunicaciones internas del Departamento de Justicia, un memorando interno y un informe relacionado con un proceso penal en el Distrito Sur de Florida cuya divulgación fuera del Departamento de Justicia estaba prohibida por orden judicial.

La acusación también señala que la exfiscal administrativa guardó copias electrónicas de los documentos utilizando nombres de archivo engañosos como “receta de pastel de chocolate” y “receta de pastel Bundt” antes de enviarlos a sus correos personales. En el caso del informe judicial confidencial, los fiscales sostienen que Lineberger sabía que la transmisión del documento violaba directamente la orden del tribunal y afectaba el correcto desarrollo del proceso penal.