Roland Garros frena a Sinner y Sabalenka: no aumentará los premios económicos

Publicado por Alejandro Baños 21 de mayo, 2026

Roland Garros no aumentará las asignaciones económicas en concepto de premios a pesar de las amenazas de un destacable grupo de tenistas, tanto masculinos como femeninos, con boicotear el torneo si no se aceptaban sus peticiones.

La directora de Roland Garros, la extenista francesa Amélie Mauresmo, lamentó la situación, al mismo tiempo que explicó que los premios económicos "se han duplicado" en la última década.

"Tenemos un 'prize money' que se duplicó en diez años y que además aumentó bastante en los últimos tiempos", dijo Mauresmo, añadiendo que no han dado la espalda a los jugadores.

"No estamos acostumbrados a tomarnos a la ligera lo que viene de los jugadores y jugadoras. Confío en los intercambios que van a tener lugar y que ya han tenido lugar", sentenció la directora de Roland Garros, en declaraciones recogidas por AFP.

Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, y Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA, abanderaron las protestas. En el caso de la bielorrusa, llegó a decir que "en algún momento habrá que recurrir al boicot si es la única solución para defender nuestros derechos".

En ese grupo de tenistas también se encuentran Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Coco Gauff, Elena Rybakina o Iga Swiatek, entre otros.