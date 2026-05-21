Giro desesperado en el Congreso: La demócrata Ilhan Omar desvía la culpa hacia Trump por el millonario desvío de fondos fiscales

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de mayo, 2026

La congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, rompió el silencio ante los insistentes cuestionamientos sobre sus presuntos vínculos con el masivo fraude de la organización Feeding Our Future, un escándalo de corrupción que costó a los contribuyentes estadounidenses cientos de millones de dólares.

En una declaración escrita enviada a Fox News Digital, la legisladora del ala más progresista del Partido Demócrata rechazó cualquier vinculación directa y ensayó una defensa que traslada la responsabilidad hacia el marco regulatorio fijado durante el primer mandato de Donald Trump.

“Cualquier afirmación de que yo tenía conocimiento de este esquema es totalmente falsa”, afirmó categóricamente la representante federal, desmarcando su gestión del desvío de recursos destinados a programas de nutrición infantil durante la crisis sanitaria.

Sin embargo, la oposición republicana y los comités estatales de fiscalización sostienen que las iniciativas legales promovidas por Omar abrieron las puertas a la falta de control que los delincuentes aprovecharon para enriquecerse de manera ilícita.

Una ley sin controles institucionales

La controversia se centra en la Ley MEALS, redactada por Omar e incorporada en su momento dentro del paquete de asistencia federal por el coronavirus.

Según el informe final emitido recientemente por el Comité de Supervisión de Agencias Estatales y Prevención de Fraudes de la Cámara de Representantes de Minnesota, esta normativa “retiró los controles” de los programas federales de alimentación.

Al permitir la entrada de restaurantes con fines de lucro y flexibilizar los mecanismos de entrega inmediata bajo la modalidad de comida para llevar, el sistema volvió impracticable la verificación real de si los menores vulnerables estaban recibiendo los alimentos financiados por el erario público.

En su defensa frente a las críticas de los fiscalizadores, Omar argumentó el carácter bipartidista que tuvo la legislación en su origen para justificar la estructura del programa. “La Ley MEALS fue promulgada por el presidente Trump y aprobada con apoyo bipartidista como parte de un paquete legislativo más amplio", dijo.

"El secretario del USDA de Trump estableció el marco regulatorio durante el despliegue del programa. Siempre he defendido la alimentación de los niños y seguiré asegurándome de que nuestros niños no pasen hambre”, sostuvo la congresista en su declaración oficial.

Omar añadió además que, en el instante en que las irregularidades de la red de estafas salieron a la luz pública, se dirigió de manera formal a las autoridades federales de Agricultura para exigir una fiscalización rigurosa del presupuesto asignado.

“Como afirmé desde el principio, robar millones de dólares bajo el pretexto de alimentar a niños hambrientos para financiar estilos de vida lujosos y gastos extravagantes es reprensible”, señaló la legisladora, manifestando su respaldo a que figuras clave del entramado criminal, como Aimee Bock, rindan cuentas ante el sistema judicial federal por defraudar la confianza ciudadana y desviar el dinero de los contribuyentes.

El bloqueo demócrata y las sospechas de "historia revisionista"

Pese a los desmentidos públicos de la parlamentaria, los investigadores locales denuncian una falta de transparencia sistemática.

El comité legislativo de Minnesota extendió una invitación formal a la congresista demócrata para declarar bajo juramento sobre su grado de conocimiento respecto a las redes delictivas operantes en su estado.

Ante la total ausencia de respuesta por parte de Omar, los republicanos impulsaron una iniciativa para obligarla a comparecer mediante una citación judicial formal, un recurso de control que terminó siendo bloqueado en el seno de la comisión gracias a los votos de la mayoría demócrata.

La presidenta republicana de dicho comité de supervisión, la representante estatal Kristin Robbins, desestimó las explicaciones emitidas por la congresista y calificó su narrativa de conveniencia política de última hora.

“Ella solo envió una carta una vez que el fraude quedó expuesto”, declaró Robbins a Fox News Digital. “Antes de eso, envió cartas instando a la administración a mantener vigentes las exenciones, permitiendo que el fraude continuara. Suena a historia revisionista. No me lo creo en absoluto”, sentenció la legisladora estatal.

Los señalamientos del bloque conservador apuntan a que el Congreso de los Estados Unidos debería intervenir para hacer cumplir la entrega de registros que clarifiquen la relación de Omar con delincuentes ya convictos por el caso, su promoción en canales públicos de un establecimiento gastronómico de Minneapolis que posteriormente resultó vinculado a la red corrupta, y las minutas de reuniones sostenidas con el Departamento de Educación de Minnesota.

A este panorama se suma el reporte del comité estatal que acusa directamente a la administración del gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, de haber propiciado una “cultura de tolerancia” institucional que facilitó la sustracción de miles de millones de dólares en fondos públicos globales.