¿Se acabó el negocio en Florida? EEUU detiene en Miami a un familiar directo de la cúpula militar cubana

Manifestación en Miami en apoyo a la imputación de Raúl Castro por el Departamento de Justicia, este miércoles 20 de mayo.CHANDAN KHANNA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de mayo, 2026

El Gobierno de los Estados Unidos ejecutó una contundente operación de seguridad nacional en el estado de Florida: las agencias federales de inmigración arrestaron a Adys Lastres Morera, ciudadana cubana que residía legalmente en territorio estadounidense.

La detención se concretó inmediatamente después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, emitiera una determinación formal de deportabilidad. La medida corta de raíz los privilegios migratorios de personas vinculadas directamente con la nomenclatura militar de La Habana.

A través de un pronunciamiento en X, el secretario Rubio confirmó la captura y detalló el perfil de la implicada. Adys Lastres Morera es hermana consanguínea de la General de Brigada Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidenta ejecutiva de GAESA.

Este conglomerado financiero, bajo estricto control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), administra las principales divisas de la isla. Según denunció el jefe de la diplomacia norteamericana, la detenida se dedicaba a las bienes raíces en Florida mientras colaboraba con las redes del régimen comunista.

Una amenaza para los intereses de seguridad nacional

La detención fue materializada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Un comunicado oficial emitido por John Condon, director asociado ejecutivo interino de HSI, validó la legalidad de la detención. El documento ratifica que el estatus de residente permanente legal de Lastres Morera quedó revocado bajo las leyes vigentes del país.

Según los términos de la resolución emitida por el Departamento de Estado, la permanencia de la ciudadana cubana en suelo estadounidense constituía un factor de riesgo. Su presencia generaba potenciales consecuencias adversas graves para la política exterior y comprometía los intereses nacionales de Washington.

Ello se debe a sus conexiones directas con la alta oficialidad que maneja el entramado financiero de la dictadura.

“La detención de Lastres Morera por parte de HSI envía un poderoso mensaje de que esta administración puede tomar medidas oportunas para defender nuestra patria, salvaguardar nuestros intereses de política exterior y hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, aseveró Condon en el reporte institucional.

La acción fija un precedente sobre la tolerancia cero hacia familiares de la élite comunista que buscan disfrutar de las libertades en Estados Unidos.

El nexo con el emporio económico de la dictadura

El trasfondo de este arresto apunta al corazón del poder fáctico en Cuba. La hermana de la detenida, la general Ania Lastres Morera, de 64 años, es considerada una de las figuras más influyentes del castrismo.

Tras el deceso en 2022 del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, ella asumió la presidencia de GAESA. Este holding militar monopoliza entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, manejando el turismo, las remesas y la banca de la isla.

La general Lastres Morera cuenta con una dilatada trayectoria dentro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Además de liderar las empresas militares, ejerce como diputada en la Asamblea Nacional y es miembro del Comité Central del Partido Comunista. Las agencias de inteligencia en Washington sostienen que desde su despacho se desvían fondos de asistencia internacional para el sostenimiento del aparato represivo del Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó que las fronteras estadounidenses no servirán de refugio ni de plataforma financiera para los colaboradores de regímenes totalitarios.

“No habrá ningún lugar en la Tierra, y mucho menos en nuestro país, donde los ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, sentenció el funcionario federal. Con esta medida, la Casa Blanca incrementa el cerco sobre los activos de la jerarquía cubana en el exterior.