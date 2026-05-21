Rubio advierte al régimen cubano tras la inculpación de Raúl Castro: "No van a poder esperar a que nos cansemos ni ganar más tiempo"

Publicado por Carlos Dominguez 21 de mayo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este jueves que Estados Unidos se encuentra totalmente "enfocado" en cambiar el sistema comunista de Cuba, tras la inculpación formal del exdictador Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, un ataque que asesinó a cuatro personas que sobrevolaban el estrecho de Florida buscando balseros cubanos.

"Su sistema económico no funciona. Está roto, y no se puede arreglar con el actual sistema político que tienen en pie", Rubio declaró a los periodistas en Miami mientras se dirigía a una reunión de la OTAN en Suecia. "No van a poder esperar a que nos cansemos ni ganar más tiempo. Estamos muy serios. Estamos muy enfocados".

Rubio también señaló que la preferencia de EEUU es "siempre una solución diplomática", pero advirtió que el presidente Trump tiene otras opciones ante las amenazas percibidas.

"Cuba siempre ha representado una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos", afirmó el secretario, señalando la presencia de armas e inteligencia rusa y china en la isla.

Rubio pone en duda la aceptación cubana de los $100 millones

Por otra parte, el secretario de Estado reconoció que Cuba habría aceptado una oferta de ayuda humanitaria por $100 millones, aunque mostró cautela sobre si el régimen cubano realmente cumplirá con las condiciones exigidas por Washington.

"Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se concretará", declaró Rubio a los periodistas.

El secretario insistió en que cualquier ayuda debe llegar directamente a la población y no pasar por manos del régimen. "No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos", advirtió.

Gaesa, el pulpo militar que bloquea la ayuda humanitaria

Rubio ha criticado en múltiples ocasiones a Gaesa, la empresa controlada por el Ejército cubano que domina sectores clave de la economía como el turismo hotelero. Hace solo dos semanas, el Departamento del Tesoro incluyó a Gaesa en su lista de entidades sancionadas.

Desde principios de año, Estados Unidos ha conseguido canalizar millones de dólares en ayuda a través de la Iglesia católica, una vía que genera fuertes tensiones con el régimen cubano.