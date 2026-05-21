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Trump advierte que sería una "desgracia" si la SCOTUS ratifica la ciudadanía por nacimiento

Durante un encuentro con gobernadores en la Casa Blanca, Trump expresó su frustración por la posible decisión en contra de su orden ejecutiva que busca eliminar este beneficio para hijos de inmigrantes indocumentados.

El presidente Donald Trump

El presidente Donald TrumpAFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

El presidente Trump presionó este jueves a la Corte Suprema (SCOTUS), advirtiendo que sería una "desgracia" que los magistrados fallen en contra de su intento de eliminar la ciudadanía automática para personas nacidas en territorio estadounidense.

Durante un encuentro con gobernadores en la Casa Blanca, Trump dijo: "Sería una desgracia que la Corte Suprema de Estados Unidos permita que eso ocurra", refiriéndose al derecho histórico de ciudadanía por nacimiento.

"Esta es una decisión muy importante de la Corte Suprema. Probablemente fallarán en mi contra, porque parecen disfrutar haciéndolo", añadió.

Trump apela a su propia mayoría conservadora

Aunque la Corte Suprema tiene una sólida mayoría conservadora, el presidente reconoció que la decisión dependerá de "un par de personas" y expresó su esperanza de que "hagan lo correcto".

En un gesto histórico, el pasado 1 de abril Trump asistió personalmente a una audiencia sobre este caso en la Corte Suprema, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en hacerlo.

La orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

El caso, que se encuentra en el corazón de la política migratoria de Trump, surge de una orden ejecutiva firmada el año pasado por la que buscaba impedir que los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con visas temporales obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Tribunales inferiores bloquearon la medida por considerarla inconstitucional, al argumentar que viola la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda, que establece que prácticamente toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana americana.

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