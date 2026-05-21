Trump advierte que sería una "desgracia" si la SCOTUS ratifica la ciudadanía por nacimiento

Publicado por Carlos Dominguez 21 de mayo, 2026

El presidente Trump presionó este jueves a la Corte Suprema (SCOTUS), advirtiendo que sería una "desgracia" que los magistrados fallen en contra de su intento de eliminar la ciudadanía automática para personas nacidas en territorio estadounidense.

Durante un encuentro con gobernadores en la Casa Blanca, Trump dijo: "Sería una desgracia que la Corte Suprema de Estados Unidos permita que eso ocurra", refiriéndose al derecho histórico de ciudadanía por nacimiento.

"Esta es una decisión muy importante de la Corte Suprema. Probablemente fallarán en mi contra, porque parecen disfrutar haciéndolo", añadió.

Trump apela a su propia mayoría conservadora

Aunque la Corte Suprema tiene una sólida mayoría conservadora, el presidente reconoció que la decisión dependerá de "un par de personas" y expresó su esperanza de que "hagan lo correcto".

En un gesto histórico, el pasado 1 de abril Trump asistió personalmente a una audiencia sobre este caso en la Corte Suprema, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en hacerlo.