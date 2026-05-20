El Tesoro golpea duro al Cártel de Sinaloa: nuevas sanciones por "narcoterrorismo" y "tráfico de fentanilo"

Publicado por Carlos Dominguez 20 de mayo, 2026

El Departamento del Tesoro anunció este miércoles una nueva ronda de sanciones contra más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, a las que acusa de formar parte de dos importantes redes dedicadas al tráfico de fentanilo y al lavado de dinero procedente del narcotráfico.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a dos estructuras principales: una liderada por Armando de Jesús Ojeda Áviles, especializada en el lavado de dólares provenientes de la venta de fentanilo en Estados Unidos mediante criptomonedas, y otra encabezada por el fugitivo Jesús González Peñuelas, un narcotraficante involucrado en la producción y distribución de metanfetaminas, heroína, cocaína y fentanilo.

"Como ha dejado claro el presidente Trump, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "El Tesoro seguirá atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a América segura".

Conexión con los Chapitos

Una de las redes sancionadas opera directamente bajo la facción de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que actualmente controla gran parte del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Según un comunicado del Tesoro, Ojeda Áviles asumió el rol de principal lavador de dinero de este grupo tras el asesinato de otro operador clave. Su red recolecta efectivo en Estados Unidos, lo convierte en criptomonedas y lo envía de vuelta al cártel en México.

Jesús Alonso Aispuro Félix, estrecho colaborador de Armando Ojeda Áviles, actúa como el principal corredor de dinero de esta red de narcotráfico y lavado de activos. Es el responsable de coordinar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas.

Otro socio clave es Rodrigo Alarcón Palomares, quien se encarga de recoger dinero en Estados Unidos para la organización. En abril de 2024, un gran jurado federal en Colorado lo acusó de tres cargos de lavado de dinero mediante criptomonedas. Además, Alarcón Palomares ha participado en la venta de drogas en territorio estadounidense y en octubre de 2023 fue detenido en México con armas y municiones.

Por su parte, el empresario Alfredo Orozco Romero funge como asesor de seguridad y cobrador de deudas de Ojeda Áviles. Controla la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas en Chihuahua, a través de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como sus testaferros.

Segunda red: González Peñuelas

La otra estructura está liderada por Jesús González Peñuelas, un fugitivo con una recompensa de $5 millones ofrecida por la DEA. Esta red opera desde 2007 y cuenta con células de distribución de metanfetaminas y heroína, al igual que fentanilo y cocaína, en varios estados del país, entre ellos California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Varios de sus colaboradores más cercanos también fueron sancionados por lavado de dinero y tráfico de drogas.

Según el Tesoro, Castulo Bojórquez Chaparro, estrecho colaborador de González Peñuelas, se encarga de la producción y distribución de drogas hacia EEUU en nombre de la organización. Junto a Fredi Ismael García Sandoval, utiliza empresas en México como fachada para blanquear las ganancias generadas por el narcotráfico.

Por otro lado, Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar supervisan las operaciones de lavado de dinero y el movimiento de efectivo en grandes cantidades desde EEUU hacia México. Asimismo, Noé de Jesus Castro Rocha, socio de larga data de González Peñuelas, se dedica al tráfico de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense.