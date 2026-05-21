La pelea por el voto hispano deja al descubierto fracturas demócratas

Publicado por Joaquín Núñez 20 de mayo, 2026

El Partido Demócrata enfrenta nuevas fracturas internas en medio del deterioro de su apoyo entre los votantes hispanos. A la pérdida de intención de voto entre este grupo se sumaron algunas disputas con candidatos hispanos, que criticaron al liderazgo demócrata. Del otro lado, el Partido Republicano está apostando por candidatos hispanos en carreras clave para mantener y expandir su crecimiento con este grupo demográfico.

Entre 2016 y 2024, Donald Trump fue la cara de un Partido Republicano que obtuvo históricos avances entre los hispanos. En efecto, en las últimas elecciones presidenciales, Trump se convirtió en el republicano con mayor porcentaje de voto hispano desde que comenzaron las mediciones.

En contraste, los demócratas observan cómo un electorado que durante años consideraron parte segura de su coalición se volvió cada vez más competitivo. Así lo encontró una reciente encuesta de The Economist/YouGov. Según sus resultados, los demócratas están solo dos puntos porcentuales por encima de los republicanos entre el electorado hispano, lo que marca su peor desempeño desde el 2018, cuando la ventaja era de 40 puntos.

Conflictos internos con candidatos hispanos

Con las elecciones de medio término cada vez más cerca, ambos partidos están definiendo candidaturas para el Congreso. En este proceso, el liderazgo demócrata optó por no respaldar a algunos candidatos hispanos en carreras clave, lo que agitó las aguas dentro del partido.

Un ejemplo es la elección a la Cámara de Representantes en el distrito electoral número 22 de California. El titular es el republicano David Valadao y los demócratas lo ven como una gran posibilidad para ganar un escaño.

Allí, el liderazgo optó por respaldar a Jasmeet Bains y no a Randy Villegas, un candidato de origen hispano, a pesar de que el distrito tiene un 72% de población hispana.

El propio Villegas se expresó públicamente sobre la situación y apuntó contra el liderazgo del partido. “Este es el distrito con mayor población latina de California. El Valle Central nunca ha elegido a un latino para el Congreso. Yo seré el primero. Pero, francamente, es una falta de respeto absoluta que estos miembros del partido, estas élites de Washington, intenten inclinar la balanza para bloquear la elección de un representante latino”, expresó en diálogo con el medio digital Punchbowl News.

Otro caso es el del distrito número 7 de Pensilvania, donde los demócratas esperan derrotar al republicano Ryan Mackenzie. En esa contienda, el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC) respaldó a Bob Crooks sobre la hispana Carol Obando-Derstine. Muchos demócratas locales apuntaron contra el DCCC por involucrarse en las primarias en favor de Crooks, presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales de Pensilvania.

La gran apuesta del GOP por candidatos hispanos

En contraste, el Partido Republicano apuesta a candidatos de origen hispano en carreas clave.

El objetivo central es capitalizar la tendencia a favor con los hispanos en algunos distritos clave. Para ello, el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) ha hecho un fuerte esfuerzo para reclutar candidatos hispanos competitivos en todo el país. Por el momento, solo cuatro lograron los respaldos oficiales del presidente Trump y del NRCC: Eric Flores (TX-34), Tano Tijerina (TX-28), Kevin Lincoln (CA-13) y Greg Cunningham (NM-02).

En una entrevista con VOZ, el presidente del NRCC, Richard Hudson, declaró que los hispanos son el bloque electoral “más importante” para los republicanos.

“Los demócratas siguen dando por sentado el voto hispano y ahora están intentando abiertamente despejar el terreno y apartar a los candidatos hispanos de las papeletas cuando los miembros del partido no los aprueban. Los republicanos seguimos ganándonos la confianza de las comunidades hispanas porque estamos cumpliendo en los temas que preocupan a las familias”, expresó al respecto Christian Martínez, secretario de prensa hispano nacional del NRCC.