De archienemigo del chavismo a firmar contratos secretos en la nueva Venezuela: Exxon Mobil prepara su regreso a la producción petrolera

Una gasolinera de Exxon Mobile en Houston, en marzo de 2026.RONALDO SCHEMIDT / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de mayo, 2026

Exxon Mobil, la compañía energética más grande de los Estados Unidos, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir derechos de producción petrolera en Venezuela. La corporación regresa al país casi dos décadas después de haber sido efectivamente expulsada por el régimen socialista.

El movimiento estratégico representa un triunfo significativo para la administración de Donald Trump, que ha promovido la apertura de la vasta riqueza de recursos naturales venezolanos a la inversión de capitales norteamericanos.

Según reveló una exclusiva del New York Times, basada en el testimonio de fuentes familiarizadas con las conversaciones, el pacto preliminar contempla la firma de contratos para operar en hasta seis campos petroleros distribuidos en diversas regiones del país.

Este acercamiento marca un giro radical en la postura de la multinacional, cuya dirección ejecutiva había calificado formalmente a Venezuela como una nación "inelegible para invertir" a comienzos de este año.

La transición política en Caracas, coordinada por la Casa Blanca tras el desplazamiento de Nicolás Maduro, propició un nuevo marco de seguridad jurídica para el sector privado.

Del litigio internacional a la ventaja técnica en crudo pesado

La relación histórica entre Exxon Mobil y el Estado venezolano estuvo marcada por la confrontación jurídica tras las expropiaciones decretadas en 2007 por Hugo Chávez.

A diferencia de otras firmas del sector, Exxon rechazó los términos de indemnización del chavismo, abandonó la región e inició demandas en tribunales internacionales que resultaron en un laudo arbitral pendiente de pago por cerca de 1.000 millones de dólares.

Posteriormente, la empresa concentró sus inversiones en Guyana, desarrollando yacimientos marítimos en áreas bajo disputa territorial, lo que la convirtió en el blanco preferido de los ataques de la retórica socialista de Caracas.

Las circunstancias geopolíticas recientes modificaron el panorama de riesgos para la junta directiva de la petrolera. Los conflictos en Oriente Medio y la inestabilidad en Irán elevaron los precios internacionales del crudo, obligando a las corporaciones a diversificar sus fuentes de suministro global.

Asimismo, la expansión de las operaciones de su principal competidor, Chevron, en el cinturón petrolífero del Orinoco, incrementó el costo de oportunidad para Exxon si continuaba al margen del mercado con mayores reservas probadas del planeta.

El director ejecutivo de la petrolera, Darren Woods, reconoció el cambio de perspectiva de la firma ante Wall Street y los analistas del sector. Woods argumentó que la amplia experiencia técnica de la firma en la extracción de crudo extrapesado en arenas bituminosas de Canadá otorga a la organización una ventaja competitiva inmediata en el subsuelo venezolano, donde los hidrocarburos poseen propiedades geológicas similares.

“La inversión y los rendimientos parecen prometedores”, afirmó Woods respecto a las evaluaciones de rentabilidad económica efectuadas en territorio venezolano. El directivo añadió una valoración favorable sobre el entorno operativo actual al señalar: “Por lo tanto, me siento optimista sobre lo que está sucediendo, la oportunidad allí”.