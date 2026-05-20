JD Vance anuncia que el DOJ investiga a Ilhan Omar por fraude migratorio

Publicado por Williams Perdomo 20 de mayo, 2026

El vicepresidente JD Vance reveló que el Departamento de Justicia abrió una investigación contra la congresista demócrata Ilhan Omar (Minnesota) por presunto fraude migratorio.

Durante unas declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, recogidas por The New York Post, Vance aseguró que el caso ya está bajo revisión federal y evitó adelantar conclusiones, aunque sugirió sospechas sobre el historial migratorio de la legisladora.

“No quiero prejuzgar una investigación. Ciertamente parece que hay algo sospechoso, pero todo el mundo tiene derecho a la misma justicia bajo las leyes”, dijo Vance.

El vicepresidente agregó que el Gobierno continuará el proceso para determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos.

“Así que vamos a investigarlo. Vamos a revisarlo. Si creemos que hubo un delito, vamos a procesar ese delito, y eso es algo que el Departamento de Justicia está revisando en este momento”, afirmó.

Según el New York Post, Vance —quien está encargado de los esfuerzos de la administración para combatir fraudes vinculados a beneficios sociales— ya había declarado a principios de año que Omar “definitivamente cometió fraude migratorio”.

El jefe de despacho de Omar, Connor McNutt, rechazó la acusación y calificó la afirmación como “una mentira ridícula”, según el mismo reporte.

El medio recuerda que Omar ha enfrentado cuestionamientos durante años sobre su estatus migratorio, sus finanzas familiares y supuestos vínculos con un esquema de fraude relacionado con ayudas durante la pandemia en Minnesota.