Trump carga contra los republicanos del Congreso: "Juegan muy blando en comparación con los demócratas"

Publicado por Joaquín Núñez 20 de mayo, 2026

Donald Trump lanzó una dura crítica contra los republicanos del Congreso y acusó a su partido de jugar “un juego muy blando” en comparación con los demócratas. El presidente se expresó en su cuenta de Truth Social, donde se quejó de la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, quien bloqueó que la financiación para la seguridad del nuevo salón de baile se incluya en un proyecto republicano de Reconciliación de Presupuesto.

El parlamentario del Senado oficia como un funcionario no partidista que actúa como el máximo experto en reglas parlamentarias del Senado, asesorando a los líderes de turno sobre cuestiones de procedimiento. MacDonough fue nominada por Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado durante parte de la presidencia de Barack Obama.

"Sorprendentemente, los republicanos han mantenido el importantísimo cargo de 'parlamentaria' en manos de una mujer, Elizabeth MacDonough. (...) A lo largo de los años, se ha mostrado implacable con los republicanos, pero no tanto con los demócratas. Entonces, ¿por qué no la han sustituido? Hay muchas personas íntegras que estarían cualificadas para ese puesto fundamental", escribió el presidente.

"Los republicanos juegan un juego muy blando en comparación con los demócratas. Es su mayor desventaja en la política. Los demócratas hacen trampa, mienten y roban, especialmente cuando se trata de votos en las elecciones, pero se mantienen unidos, mientras que los republicanos permiten que las Elizabeth MacDonoughs del mundo se mantengan en el poder y nos maltraten", añadió.

Los ataques de Trump contra los republicanos y MacDonough llegaron después de que dictaminara que la financiación para la seguridad de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca no cumplía con los requisitos para ser incluida en el paquete legislativo que los republicanos buscan aprobar esta semana, por lo que quedó afuera del proyecto.

En concreto, los republicanos buscan aprobar un paquete de Reconciliación de Presupuesto, el cual solo requiere mayoría simple en el Senado. Sin embargo, su contenido debe cumplir con la Regla Byrd, la cual dicta que los proyectos de reconciliación deben tratar exclusivamente cuestiones relacionadas con el presupuesto. La parlamentaria del Senado, MacDonough, decide qué provisiones la cumplen y cuáles no.

¿Puede Trump despedir al parlamentario del Senado?



Al ser un miembro del Poder Legislativo, y concretamente del Senado, solo el líder de la mayoría tiene la autoridad para despedirlo.

El único antecedente de despido ocurrió en 2001, cuando Trent Lott, entonces líder de la mayoría republicana del Senado, reemplazó a Robert Dove por Alan Frumin, quien ocupó el cargo hasta el 2012.