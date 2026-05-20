Representante republicano denuncia mala gestión de Newsom y propone ley para obligar a California a pagar deuda del seguro de desempleo

Publicado por Williams Perdomo 20 de mayo, 2026

El congresista republicano Vince Fong introdujo un proyecto de ley con el objetivo de contener el aumento de la deuda del seguro de desempleo en California, al señalar que los empleadores están terminando asumiendo esa carga debido a que California no ha cubierto sus obligaciones financieras.

En concreto, explicó su oficina, esta legislación exigiría a los estados con deudas pendientes de seguro de desempleo federal que las paguen antes de destinar los fondos federales adicionales que reciban a cualquier otro fin. Entre los fondos elegibles se incluyen los fondos federales flexibles futuros, como los de la Ley CARES o el Plan de Rescate Estadounidense.

“El fraude y la mala gestión no son incidentes aislados en la California de Gavin Newsom; se han convertido en fallas sistémicas con consecuencias reales”, declaró el congresista Fong .

“Lo que se concibió como un salvavidas para los trabajadores desempleados durante la pandemia ha dejado a California con más de 18.000 millones de dólares en deuda federal impaga del seguro de desempleo. En lugar de utilizar el superávit presupuestario estatal de 98.000 millones de dólares para saldar esa deuda, Sacramento trasladó la carga a los empleadores mediante aumentos automáticos del impuesto sobre la nómina. ¡Ya basta! Mi legislación restablece la rendición de cuentas, protege a nuestras pequeñas empresas y agricultores locales, e impide que los creadores de empleo de California sean castigados por la negligencia de Sacramento”, agregó.

La deuda de California



El representante sostuvo que, a su juicio, California tiene un historial de mala gestión, como el enfoque de la administración Newsom de "pagar ahora, verificar después" durante la pandemia, que eliminó las salvaguardias tradicionales de elegibilidad y propició un fraude masivo, que incluye: Al menos 32 mil millones de dólares en pagos fraudulentos procedentes del Departamento de Desarrollo del Empleo de California.

Miles de reclusos, entre ellos asesinos, violadores y condenados a muerte, recibieron hasta 1.000 millones de dólares en prestaciones por desempleo. De acuerdo con la oficina del representante, California sigue siendo el único estado del país con un saldo pendiente de préstamos federales por desempleo, que ahora supera los 18.000 millones de dólares.El representante sostuvo que, a su juicio, California tiene un historial de mala gestión, como el enfoque de la administración Newsom de "pagar ahora, verificar después" durante la pandemia, que eliminó las salvaguardias tradicionales de elegibilidad y propició un fraude masivo, que incluye:

¿Qué establece la Ley de Reembolso de CAL?

