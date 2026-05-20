Representante republicano denuncia mala gestión de Newsom y propone ley para obligar a California a pagar deuda del seguro de desempleo
La legislación exigiría a los estados con deudas pendientes de seguro de desempleo federal que las paguen antes de destinar los fondos federales adicionales que reciban a cualquier otro fin. Entre los fondos elegibles se incluyen los fondos federales flexibles futuros, como los de la Ley CARES o el Plan de Rescate Estadounidense.
El congresista republicano Vince Fong introdujo un proyecto de ley con el objetivo de contener el aumento de la deuda del seguro de desempleo en California, al señalar que los empleadores están terminando asumiendo esa carga debido a que California no ha cubierto sus obligaciones financieras.
En concreto, explicó su oficina, esta legislación exigiría a los estados con deudas pendientes de seguro de desempleo federal que las paguen antes de destinar los fondos federales adicionales que reciban a cualquier otro fin. Entre los fondos elegibles se incluyen los fondos federales flexibles futuros, como los de la Ley CARES o el Plan de Rescate Estadounidense.
“El fraude y la mala gestión no son incidentes aislados en la California de Gavin Newsom; se han convertido en fallas sistémicas con consecuencias reales”, declaró el congresista Fong .
“Lo que se concibió como un salvavidas para los trabajadores desempleados durante la pandemia ha dejado a California con más de 18.000 millones de dólares en deuda federal impaga del seguro de desempleo. En lugar de utilizar el superávit presupuestario estatal de 98.000 millones de dólares para saldar esa deuda, Sacramento trasladó la carga a los empleadores mediante aumentos automáticos del impuesto sobre la nómina. ¡Ya basta! Mi legislación restablece la rendición de cuentas, protege a nuestras pequeñas empresas y agricultores locales, e impide que los creadores de empleo de California sean castigados por la negligencia de Sacramento”, agregó.
La deuda de California
El representante sostuvo que, a su juicio, California tiene un historial de mala gestión, como el enfoque de la administración Newsom de "pagar ahora, verificar después" durante la pandemia, que eliminó las salvaguardias tradicionales de elegibilidad y propició un fraude masivo, que incluye:
- Al menos 32 mil millones de dólares en pagos fraudulentos procedentes del Departamento de Desarrollo del Empleo de California.
- Miles de reclusos, entre ellos asesinos, violadores y condenados a muerte, recibieron hasta 1.000 millones de dólares en prestaciones por desempleo.
¿Qué establece la Ley de Reembolso de CAL?
- Requiere que los estados con anticipos federales pendientes del seguro de desempleo destinen los fondos federales futuros elegibles, como los de la Ley CARES o el Plan de Rescate Estadounidense, al reembolso dentro de los cinco días hábiles siguientes antes de gastarlos en cualquier otro propósito.
- Prohíbe a los estados destinar fondos federales flexibles a otros fines mientras existan deudas pendientes por desempleo.
- Establece un mecanismo de aplicación estricto: los estados que infrinjan el requisito deberán reembolsar al gobierno federal la totalidad de los fondos malversados en un plazo de cinco días hábiles.
- Se aplica de forma prospectiva a determinados fondos federales otorgados a partir de la fecha de promulgación.