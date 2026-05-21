Trump 37-0: los candidatos respaldados por el presidente arrasan en las primarias republicanas 2026

Publicado por Carlos Dominguez 21 de mayo, 2026

El presidente Trump demostró una vez más su dominio absoluto del Partido Republicano. Tras las primarias republicanas celebradas el pasado martes en seis estados, todos los candidatos respaldados por el presidente salieron victoriosos: un récord perfecto 37-0.

Trump celebró el resultado en redes sociales y ante la prensa. "Ganamos todas las carreras anoche. Cada una de ellas", declaro el mandatario, destacando el poder de sus endorsements en un ciclo electoral clave de cara a las midterms de noviembre.

Trump arrasa en Kentucky: Massie derrotado por 10 Puntos y fin de la era McConnell

El caso más destacado fue en Kentucky, donde el candidato respaldado por el presidente, el ex Navy Seal Ed Gallrein, derrotó al congresista republicano Thomas Massie en el Distrito 4. Massie, uno de los críticos más radicales de Trump dentro del partido, cayó por casi diez puntos.

Tras la derrota de Massie, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió en X: "Nunca duden del poder político del presidente Trump. Jueguen y averigüen".

También en Kentucky, el representante federal Andy Barr (R-KY-6), respaldado por Trump, obtuvo de forma contundente la nominación republicana al Senado para suceder al veterano senador Mitch McConnell, quien se retira tras más de cuatro décadas en el cargo.

Barr se impuso con aproximadamente el 60.5% de los votos frente a su principal rival, el ex fiscal general del estado Daniel Cameron, considerado como el heredero político de McConnell.

La victoria de Barr representa un cambio generacional claro: el fin de la era McConnell en la política de uno de los estados más republicanos del país y el fortalecimiento del control de Trump sobre el Partido Republicano.

Tuberville arrasa con 85% en Alabama

En Alabama, el senador federal Tommy Tuberville, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, obtuvo una victoria aplastante en la primaria republicana para gobernador, con más del 85% de los votos.

Tuberville, exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Auburn, conocido como "Coach", derrotó cómodamente a sus rivales Ken McFeeters (9.6%) y Will Santivasci (5.0%), sumando más de 421.000 votos. La gobernadora actual, Kay Ivey, no podía optar a la reelección por límite de mandatos.

Trump renovó públicamente su respaldo a Tuberville horas antes de la contienda, llamándolo "un verdadero ganador". Este apoyo fue clave para consolidar su dominio en un estado profundamente republicano.

Tuberville se enfrentará en las elecciones generales del 3 de noviembre a Doug Jones, exsenador demócrata, a quien ya derrotó en las elecciones al Senado de 2020.

Trump arrasa en 5 estados: 10-0 en Pensilvania, Risch revalida y más victorias clave

También se registraron victorias importantes en Georgia, Idaho, Oregon y Pensilvania. En estos estados, los candidatos respaldados por Trump lograron avances decisivos o triunfos directos en múltiples contiendas para el Congreso, gobernaciones y otros cargos estatales.

En Idaho, el senador Jim Risch, apoyado por Trump, revalidó sin problemas su nominación con más del 60% de los votos. En Pensilvania, el balance para los candidatos trumpistas fue un rotundo 10-0. Este desempeño subraya que, en el Partido Republicano actual, el endorsement del presidente Trump es el factor más determinante para ganar una primaria.

En Georgia, el teniente gobernador Burt Jones avanzó a la segunda vuelta para gobernador gracias al respaldo de Trump. En Alabama, el congresista Barry Moore, quedó primero en la primaria del Senado y disputará la segunda vuelta en junio. Las segundas vueltas no restan merito a la capacidad de Trump para movilizar la base republicana y castigar cualquier disidencia interna, consolidando su liderazgo total de cara a las midterms de noviembre.