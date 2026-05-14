La congresista Luna acusa a la CIA de tomar los archivos sobre JFK y MK-Ultra bajo la jurisdicción de Gabbard que estaban en proceso de desclasificación

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de mayo, 2026

La representante republicana Anna Paulina Luna acusó este miércoles a la CIA de haber tomado documentos vinculados al asesinato de John F. Kennedy y al programa secreto MK-Ultra que, según su versión, estaban bajo jurisdicción de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional, encabezada por Tulsi Gabbard, y en proceso de desclasificación.

La acusación, de acuerdo con Luna, surgió después de que un denunciante de la CIA, identificado como James Eardman III, afirmara ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado que la agencia había recuperado cajas con archivos relacionados con JFK y MK-Ultra.

Luna, quien preside el grupo de trabajo de la Cámara de Representantes sobre la desclasificación de secretos federales, dijo en una entrevista con NewsNation que el episodio era preocupante, citando la orden presidencial de Donald Trump para desclasificar los archivos de JFK y recordando que la CIA reconoció durante años que los documentos restantes de MK-Ultra ya habían sido publicados o destruidos.

“Estos son presuntamente esos documentos que aparentemente nunca existieron”, dijo Luna durante su participación en NewsNation.

La congresista además también amenazó con impulsar una citación legislativa contra la CIA si la agencia no devuelve los documentos a la oficina de Gabbard.

En publicaciones en ‘X’, Luna sostuvo que los archivos habían sido solicitados por el Congreso y que la agencia debía preservarlos. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara también envió una carta al director de la CIA, John Ratcliffe, solicitando la preservación de todos los registros existentes y futuros relacionados con el asesinato de JFK, MK-Ultra y las “cajas” mencionadas en el testimonio.

Sin embargo, a pesar de la denuncia, Luna corrigió posteriormente parte de la denuncia, aclarando que el episodio “no ocurrió hoy” y que “no fue un ‘raid’”, aunque insistió en que sí se tomaron documentos sobre los que ODNI tenía jurisdicción.

Esa aclaración matizó las primeras versiones que describían la situación como una entrada física o una incautación directa en la oficina de Gabbard, lo que generó numerosas críticas en redes sociales. El punto central de su denuncia, por tanto, es que la CIA presuntamente tomó archivos bajo autoridad de ODNI en medio de un proceso de desclasificación.

La confusión aumentó después de que la propia Luna publicara y luego eliminara un anuncio sobre una conferencia de prensa de emergencia que buscaba, según informó, abordar presuntas acciones de personas dentro de la CIA que estarían desafiando una orden ejecutiva del presidente Trump sobre el asesinato de JFK.

El componente adicional del programa secreto MK-Ultra convierte el caso en una bomba de especulaciones.

MK-Ultra fue un controvertido programa real de la CIA, desarrollado durante la Guerra Fría, para investigar técnicas de modificación de conducta, interrogatorio químico y control mental. Documentos oficiales del Senado describieron el programa como una operación de investigación en modificación del comportamiento, y la propia CIA lo identifica en su sala de lectura como un programa encubierto relacionado con control mental e interrogatorio químico.

Según los datos públicos, gran parte de los archivos de MK-Ultra fueron destruidos en 1973 por orden del entonces director de la CIA, Richard Helms, lo que durante décadas limitó la capacidad de reconstruir por completo el alcance del programa. Por eso, la posible existencia de cajas adicionales con documentos vinculados a MK-Ultra tendría relevancia histórica y política, incluso antes de conocer su contenido exacto, según explicó el exfuncionario de la CIA John Kiriakou al presentador de Fox News Jesse Watters.

Por ahora, lo que se sabe sobre el caso proviene principalmente en el testimonio del denunciante, las declaraciones de Luna y las acciones del Comité de Supervisión. No obstante, aún quedan dudas sobre qué documentos fueron tomados, quién autorizó el movimiento y dónde están ahora los archivos. Aún la CIA no ha publicado un comunicado oficial.