Todd Blanche defiende las citaciones judiciales a periodistas en investigaciones por filtraciones sobre la guerra en Irán

Publicado por Carlos Dominguez 13 de mayo, 2026

El fiscal General interino, Todd Blanche, salió en defensa de la decisión del Departamento de Justicia (DoJ) de emitir citaciones judiciales a periodistas como parte de las investigaciones sobre filtraciones de información clasificada.

En un mensaje publicado el miércoles en X, Blanche escribió: "Procesar a quienes filtran y comparten con reporteros los secretos de nuestra nación, poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional y la vida de nuestros soldados, es una prioridad para esta Administración".

"Cualquier testigo, ya sea un reportero u otra persona, que tenga información sobre estos delincuentes no debería sorprenderse si recibe una citación relacionada con la filtración ilegal de material clasificado", añadió.

El lunes The Wall Street Journal (WSJ) informó que había recibido requerimientos de un gran jurado para obtener los archivos de sus reporteros. El medio también indicó que el DoJ inició una fuerte ofensiva contra las filtraciones a los medios después de que el presidente Trump se quejara directamente ante Todd Blanche por las informaciones publicadas sobre la guerra en Irán.

“Prácticamente una traición”: Trump arremete contra la prensa por la guerra en Irán

Este martes, el presidente Trump criticó duramente la forma en que los medios están cubriendo el conflicto con Irán en un mensaje publicado en Truth Social, sin señalar a ningún medio específico.

"Cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní está haciéndolo bien, militarmente, contra nosotros, es prácticamente una traición ya que se trata de una afirmación falsa e incluso absurda", escribió el presidente.

"¡Están auxiliando y encubriendo al enemigo! Lo único que hace es darle a Irán falsas esperanzas cuando no debería haber ninguna", dijo. "Son cobardes estadounidenses que están deseando lo peor para nuestro país".

A principios de abril, durante una conferencia de prensa, el presidente Trump amenazó públicamente con encarcelar a periodistas si no revelaban sus fuentes sobre filtraciones relacionadas con un piloto estadounidense derribado en Irán.

"Vamos a ir al medio que lo publicó y les vamos a decir: 'Seguridad nacional, entréguenlo o van a la cárcel'".