Los republicanos respaldados por Trump ganan las primarias en Nebraska y Virginia Occidental

Publicado por Joaquín Núñez 12 de mayo, 2026

Los candidatos respaldados por Donald Trump ganaron con facilidad las primarias republicanas en Nebraska y Virginia Occidental. El presidente había respaldado a los republicanos en su cuenta de Truth Social.

En Nebraska, el presidente había respaldado al actual gobernador Jim Pillen y al actual senador Pete Ricketts, quien en 2024 ganó una elección especial para completar el mandato de Ben Sasse, que renunció por motivos personales en enero de 2023. Pillen obtuvo el 75% de los votos y superó cómodamente a John Walz y Sheila Korth-Focken. En noviembre enfrentará a la demócrata Lynne Walz.

En 2022, Trump respaldó Charles Herbster en las elecciones a gobernador de Nebraska, pero fue derrotado en las primarias contra Pillen, hasta entonces expresidente de la Junta de Regentes de la Universidad de Nebraska. Esa fue una de las pocas primarias republicanas de ese año en las que el candidato de Trump no se llevó la victoria.

En cuanto a Ricketts, exgobernador del estado, superó el 80% de los votos en las primarias al Senado. Del lado demócrata, se espera que retiren a su candidata, Cindy Burbank, para encolumnarse detrás del candidato independiente Dan Osborn, quien en 2024 puso en aprietos a la senadora Deb Fischer. Aunque Fischer terminó imponiéndose por siete puntos, los republicanos debieron invertir más recursos de lo esperado en un estado que Trump ganó por más de 20 puntos en la misma boleta.

En Virginia Occidental, la senadora titular Shelley Moore Capito enfrentó a cinco rivales republicanos por la nominación, entre ellos el senador estatal Tom Willis. Con más del 80% de los votos contabilizados, Capito ganó con el 66% de los votos. Su perseguidor más cercano fue Willis, que obtuvo el 19%. Incluso se impuso en dos condados. Su rival en noviembre será Rachel Anderson, quien ganó unas reñidas primarias demócratas con el 33%.