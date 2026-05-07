Gabbard impulsa una investigación sobre si el Congreso y Trump fueron engañados sobre la seguridad electoral, según los memorandos

Publicado por Just The News 7 de mayo, 2026

La directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard ha impulsado una investigación sobre las pruebas de que las agencias de espionaje trataron de ocultar las vulnerabilidades de las elecciones estadounidenses, incluidas las denuncias de denunciantes de que se pidió a un oficial de la CIA que alterara las pruebas de China intromisión y que el presidente Donald Trump y el Congreso fueron intencionadamente mantenidos en la oscuridad sobre las preocupaciones que implicaban a China y Venezuela, según los memorandos desclasificados revisados por Just the News.

Los memorandos indican que el equipo de Gabbard tuvo conocimiento por primera vez de las pruebas -muchas de ellas aún clasificadas- el año pasado como parte de una revisión llevada a cabo por su Grupo de Iniciativa del Director (DIG, por sus siglas en inglés), ahora disuelto, y recientemente las remitió al nuevo Inspector General de la Comunidad de Inteligencia (IC, por sus siglas en inglés), Christopher Fox, una medida que podría llevar a que el público tenga acceso a versiones desclasificadas de algunas de las pruebas.

Ya en 2020 se restó importancia a los esfuerzos de interferencia exterior de China

El amplio enfoque adoptado por el FBI en respuesta a las afirmaciones ahora desacreditadas de colusión Trump-Rusia en 2016 contrasta fuertemente con la forma en que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos trató de enterrar la evidencia de los esfuerzos del gobierno chino para socavar la candidatura de Trump en 2020.

El Consejo Nacional de Inteligencia concluyó en 2020 que China había hackeado u obtenido acceso a varias bases de datos estatales de registro de votantes, pero esa información se ocultó al público estadounidense, a los funcionarios electorales estatales y al Congreso. Los nuevos memorandos revisados por Just the News citan pruebas de que China podría haber accedido a las bases de datos de registro de votantes de entre 12 y 18 estados solo en 2020, una infiltración mucho mayor de lo que se había reconocido anteriormente.

También describen los esfuerzos para ocultar el alcance de las actividades electorales maliciosas de China a pesar de las denuncias de Christopher Porter -el ahora ex oficial nacional de inteligencia cibernética- tratando de llamar la atención sobre ello. Just the News informó recientemente de que Fox, el actual organismo de control de la comunidad de inteligencia, está revisando de nuevo las denuncias de Porter, incluidas las pruebas de posibles represalias durante los años de Biden.

El ODNI está actualmente en posesión de alegaciones hechas por uno o más oficiales de inteligencia que sostienen que los esfuerzos de interferencia extranjera por parte de China fueron desatendidos u omitidos por completo de las evaluaciones analíticas finales, mantenidos fuera del Informe Diario del Presidente, o PDB, o escondidos de la supervisión del Congreso, según documentos revisados por Just the News.

Estas acciones dentro del CI se tomaron en un supuesto esfuerzo por socavar la campaña de reelección de Trump en 2020 y resistirse a sus políticas relacionadas con China, según los memorandos revisados por Just the News.

Un correo electrónico en posesión del ODNI supuestamente afirma que una agencia de inteligencia planeaba retocar un documento de información presidencial en particular destinado a Trump para eludir la mención de las preocupaciones de influencia electoral a pesar de los informes de inteligencia en bruto sobre el tema.

Los memorandos también apuntan a correos electrónicos que muestran supuestos intentos de ciertos funcionarios de la CIA de encubrir los esfuerzos de influencia electoral por parte de China y de presionar a un analista de la CIA para que cambiara un registro federal sobre una reunión de la agencia en la que funcionarios de la CIA supuestamente insinuaron que se estaban ocultando pruebas relacionadas con China para evitar ayudar a Trump en la carrera de 2020.

Los memorandos también relatan las preocupaciones sobre el manejo de las sesiones informativas del Congreso sobre la interferencia extranjera y los intentos de interferencia china en 2020. Las advertencias planteadas y luego supuestamente suprimidas dentro del CI en 2020 también incluían preocupaciones sobre vulnerabilidades vinculadas a la infraestructura electoral vinculada a Venezuela, según los documentos.

Meses antes de las elecciones presidenciales de 2020, la inteligencia estadounidense emitió una advertencia secreta pero tajante de que los adversarios extranjeros tenían la capacidad de "comprometer" la infraestructura de votación de Estados Unidos y planteó preocupaciones específicas sobre la vulnerabilidad de las bases de datos de registro de votantes que más tarde serían penetradas por China e Irán, según mostró también un memorando recientemente desclasificado obtenido por Just the News.

Las preocupaciones del Consejo Nacional de Inteligencia eran tan amplias que los funcionarios informaron personalmente a Trump en la Casa Blanca en febrero de 2020, según fotos obtenidas por Just the News que muestran a altos funcionarios de la CIA, el FBI y Seguridad Nacional junto con analistas del NIC para informar al presidente.

Pero el público estadounidense nunca fue alertado del todo, incluso después de que surgieran pruebas de que China había obtenido acceso a los datos de registro de votantes en múltiples estados.

"Juzgamos que los adversarios de Estados Unidos, incluyendo, como mínimo, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, así como grupos no estatales, tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral de Estados Unidos para las elecciones presidenciales de 2020", escribió el NIC en el memorando fechado el 15 de enero de 2020. Hasta que Gabbard lo desclasificó el mes pasado y Just the News informó de ello, esa evaluación nunca vio la luz.

Ese documento no mencionaba a Venezuela, pero los nuevos memorandos dejan claro que algunas preocupaciones sobre Venezuela surgieron en 2020 y aún no se han hecho públicas. Un inspector de la comunidad de inteligencia encontró en un informe de principios de enero de 2021 que los analistas de inteligencia de Estados Unidos parecían retener información sobre los esfuerzos de intromisión de China porque no estaban de acuerdo con las políticas de la administración Trump. Algunos opositores demócratas a Trump también restaron importancia a los esfuerzos del régimen iraní para perjudicar la candidatura de Trump en 2020 antes de su enfrentamiento con Joe Biden.

El año pasado se reveló que una fuente humana confidencial dijo a la contrainteligencia del FBI en el verano de 2020 que el gobierno comunista de China estaba tratando de entrometerse en las inminentes elecciones en un esfuerzo por ayudar al entonces candidato Joe Biden, según un informe de inteligencia en bruto distribuido a las agencias federales que se hizo público.

Advertido de ser un blanco fácil, el informe ordenó "retirarse"

Aunque los funcionarios dicen que una segunda investigación en curso de la administración Trump aún no ha encontrado pruebas de que las propias máquinas de conteo de votos se hayan visto directamente comprometidas en las elecciones de 2020, el memorando también muestra cómo esas máquinas podrían ser vulnerables a intrusiones en el futuro y dejó en claro que las bases de datos de registro de votantes que fueron violadas por China e Irán eran objetivos fáciles.

El ODNI había publicado en marzo de 2021 una evaluación en la que las agencias coincidían unánimemente en que Rusia trató de perjudicar al entonces candidato Biden, mientras que Irán trabajó para perjudicar al entonces presidente Trump en 2020, pero las agencias no alcanzaron la unanimidad sobre China. La mayoría argumentó que China no intentó influir en las elecciones contra Trump, mientras que una minoría disidente sostuvo que eso es exactamente lo que hizo Pekín.

El entonces director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, que ahora es el director de la CIA de Trump, reveló a principios de enero de 2021 que había encontrado pruebas sobre la politización del análisis de la influencia de China en las elecciones dentro del CI y de presiones indebidas ejercidas contra los analistas que habían evaluado que China había trabajado para impedir la reelección de Trump.

El informe de inteligencia se titulaba "Producción y exportación por parte del Gobierno chino de permisos de conducir estadounidenses fraudulentos a simpatizantes chinos en Estados Unidos, con el fin de crear decenas de miles de votos por correo fraudulentos para el candidato presidencial estadounidense Joe Biden, a finales de agosto de 2020." Ese informe fue pronto retirado en 2020, con las agencias de espionaje se les dijo que borrar la información antes de que tuvieran la oportunidad de investigar adecuadamente sus afirmaciones.

Las revelaciones bomba sobre la supuesta intromisión electoral china -y la supresión politizada de los análisis que apuntaban a que Pekín intentaba perjudicar a Trump en 2020- se hicieron públicas el 7 de enero de 2021.

Barry Zulauf, un defensor del pueblo analítico y funcionario de inteligencia de larga data, emitió un informe para el Comité de Inteligencia del Senado donde señaló, entre muchas cosas, que algunos analistas parecían retener información sobre los esfuerzos chinos porque no estaban de acuerdo con las políticas de la administración Trump.

"Dadas las diferencias analíticas en la forma en que los analistas de Rusia y China examinaron sus objetivos, los analistas de China parecían reacios a evaluar las acciones chinas como influencia indebida o interferencia. Los analistas parecían reacios a que su análisis sobre China se presentara porque tienden a estar en desacuerdo con las políticas de la administración, diciendo en efecto, no quiero que nuestra inteligencia se use para apoyar esas políticas", escribió Zulauf.

Los analistas de China rechazan a "ese vulgar en el Despacho Oval"

Just the News informó de que Zulauf reveló más tarde que los analistas dijeron que no querían que su información fuera utilizada por "ese vulgar en el Despacho Oval" para llevar a cabo políticas hacia China con las que personalmente no estaban de acuerdo.

Ratcliffe firmó una carta no clasificada en enero de 2021 en la que afirmaba que "desde mi posición ventajosa única como persona que consume toda la inteligencia más sensible del gobierno de Estados Unidos sobre la República Popular China, no creo que la opinión mayoritaria expresada por los analistas de la Comunidad de Inteligencia refleje de forma completa y precisa el alcance de los esfuerzos del gobierno chino para influir en las elecciones federales estadounidenses de 2020".

El informe del Defensor del Pueblo, sostuvo Ratcliffe, "incluye revelaciones preocupantes sobre la politización de los informes sobre la influencia de China en las elecciones y sobre la presión indebida ejercida sobre los analistas que ofrecieron una visión alternativa basada en la inteligencia."

Zulauf dijo que "debido a la diferente recopilación y conocimiento de las intenciones de liderazgo de los actores estatales hostiles en las campañas de influencia nacional, el uso de la definición de los términos 'influencia' e 'interferencia' y los niveles de confianza asociados se aplican de manera diferente por las comunidades analíticas de China y Rusia." En su carta de enero de 2021, Ratcliffe afirmaba que "acciones similares de Rusia y China se evalúan y comunican a los responsables políticos de manera diferente, lo que puede llevar a la falsa impresión de que Rusia trató de influir en las elecciones, pero China no".

El defensor del pueblo también reveló que dos oficiales de inteligencia nacional escribieron un "memorando de análisis alternativo NIC" en octubre de 2020 "que expresaba puntos de vista alternativos sobre las posibles actividades de influencia electoral de China." Zulauf dijo que "estos puntos de vista alternativos se encontraron con una considerable contrapresión organizativa."

"Estoy agregando mi voz en apoyo de la opinión minoritaria declarada - basada en todas las fuentes de inteligencia disponibles, con definiciones aplicadas consistentemente, y alcanzada independientemente de consideraciones políticas o presiones indebidas - que la República Popular de China trató de influir en las elecciones federales estadounidenses de 2020", dijo Ratcliffe en enero de 2021.

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