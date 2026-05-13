Minnesota: un fraude millonario en vales de alimentos SNAP desata la furia en el estado de Walz

Publicado por Carlos Dominguez 13 de mayo, 2026

Un tendero en Minnesota fue acusado de defraudar más de un millón de dólares al programa federal de ayuda alimentaria SNAP, en un caso que ha desatado nuevas críticas contra el gobernador Tim Walz y que muchos republicanos ven como ejemplo de la corrupción rampante dentro de su estado.

Según Fox 9 Minneapolis, Abdidwahid Mohamed, propietario de Minnesota Food Grocery LLC, enfrentaría cargos por un esquema que, según las autoridades de Hennepin County, mostraba "un alto grado de sofisticación".

Más de un millón de dólares en pagos EBT irregulares: los cargos contra Mohamed

Al sospechoso se le acusa de utilizar tarjetas EBT de otras personas para comprar grandes cantidades de productos en tiendas como Sam's Club y Costco, entre marzo de 2021 y agosto de 2021. Las mercancías fueron luego revendidas en su tienda.

La denuncia señala que "Mohamed recibió $1.141.082 en pagos de EBT" durante el período en cuestión. Las autoridades indicaron que muchos de los titulares de las tarjetas ni siquiera vivían en el país o negaron haber realizado esas compras.

Fox confirmó que el sospechoso enfrenta hasta 20 años de prisión o una multa de $100.000 si es declarado culpable.

Los republicanos apuntan contra Walz, Ellison y Omar

El caso ha generado molestia entre legisladores republicanos y candidatos, quienes lo califican como "una broma cruel". Dalia al Aqidi, aspirante republicana al Congreso, señaló que mientras las familias luchan con la inflación y el costo de vida, el dinero destinado a ayudar a los más vulnerables termina financiando lujos en el extranjero.

"Los defraudadores son solo la mitad de la historia. La otra mitad son las personas que administran estos programas, desde los empleados de primera línea hasta Ilhan Omar, el fiscal General Keith Ellison y el gobernador Tim Walz", dijo al Aqidi a Fox News Digital. "Llevamos años hablando de acabar con el fraude en Minnesota. Yo voy a Washington a hacerlo de verdad".

Por su parte, el senador republicano Mark Koran señaló a Fox que esto es "otro ejemplo más de por qué Minnesota se ha convertido en el objetivo número uno de los defraudadores".

"La enorme cantidad de programas de asistencia social, sumada a la incapacidad de las agencias estatales para detectar fraudes evidentes, es alarmante", afirmó.

Los cargos contra Mohamed se enmarcan en un gran escándalo de fraude en los programas de asistencia social de Minnesota, particularmente en la comunidad somalí.