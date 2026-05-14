La Justicia federal ordena el retorno de una colombiana deportada por error al Congo

El Comando Norte de EEUU y el Comando de Transporte de EEUU apoyando los vuelos de deportación del ICE, mediante transporte aéreo militar en Fort Bliss, Texas, el 7 de febrero de 2025.FOTO AFP / DVIDS / DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU / ESPECIALISTA DEL EJÉRCITO DE EEUU LE'KALVEON PIPKINS

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de mayo, 2026

En un fallo judicial que cuestiona los mecanismos operativos de las recientes campañas de deportación, un juez federal ordenó este miércoles al gobierno de los Estados Unidos el retorno inmediato de una ciudadana colombiana enviada por error a la República Democrática del Congo (RDC).

El dictamen representa un inusual revés legal para los esfuerzos de la administración Trump por reubicar a migrantes que no pueden ser repatriados a sus países de origen.

La protagonista del caso, Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, fue deportada en abril hacia el país africano. Sin embargo, documentos judiciales compartidos con el New York Times revelan que el gobierno de la RDC se había negado formalmente a aceptarla.

El juez Richard J. Leon, responsable de la sentencia, fue contundente al calificar la acción: “El gobierno la envió a la RDC de todos modos. Enviar a la demandante a la RDC, por lo tanto, fue probablemente ilegal”.

Un vacío legal en los acuerdos de reubicación fronteriza

La actual política migratoria ha buscado alternativas para aquellos individuos que, por orden judicial, no pueden ser devueltos a sus naciones de origen debido a riesgos fundados de persecución o tortura.

En el caso de Quiroz Zapata, un tribunal de inmigración determinó en 2025 que no podía ser enviada a Colombia tras considerar pruebas de que sufriría abusos por parte de una expareja vinculada a la policía nacional.

Ante esta limitación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han recurrido a acuerdos con terceros países dispuestos a recibir deportados. No obstante, la ley federal es estricta: para que una deportación a un tercer país sea válida, dicho país debe aceptar formalmente al individuo.

A pesar de que el Congo había pactado recibir a ciertos migrantes, el Ministerio del Interior congoleño envió una carta a ICE rechazando específicamente el caso de la señora Zapata.

Los motivos fueron médicos: la mujer padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, condiciones que el sistema de salud del Congo no podía garantizar atender adecuadamente. El incumplimiento de esta negativa previa es lo que fundamenta la orden de retorno emitida por el juez Leon.

Precedentes y presión sobre la administración

Este no es el primer caso de una deportación revertida por los tribunales. El juez Leon citó como precedente el caso de Kilmar Armando Ábrego García, un residente de Maryland que fue enviado erróneamente a El Salvador el año pasado y cuyo regreso fue ordenado por la justicia federal.

La resolución judicial pone de relieve la tensión entre el cumplimiento estricto de los procedimientos legales y la presión que enfrentan las agencias federales para ejecutar órdenes de expulsión.

Actualmente, Zapata permanece en un hotel a las afueras de Kinshasa junto a otros 14 migrantes bajo condiciones que ella describe como de constante temor.

El juez Richard J. Leon, nominado originalmente por el presidente George W. Bush, ha otorgado a la administración un plazo que vence este viernes por la noche para informar sobre las medidas concretas tomadas para traer a Quiroz Zapata de vuelta a territorio estadounidense.

La resolución del caso queda pendiente de la respuesta oficial del Departamento de Estado y del cumplimiento de la orden judicial en el plazo establecido.