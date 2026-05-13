Trump le pedirá a Xi Jinping una mayor apertura para gigantes empresariales estadounidenses en China

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump aseguró este martes que pedirá personalmente al presidente chino Xi Jinping una mayor apertura económica para las principales empresas estadounidenses durante su reunión en China, afirmando que esa será su “primera petición” cuando ambos mandatarios se encuentren en las próximas horas. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que aprovechará su encuentro con Xi para presionar al régimen chino a permitir un mayor acceso a compañías estadounidenses de alto perfil.

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto. De hecho, prometo que cuando estemos juntos, lo cual ocurrirá en cuestión de horas, esa será mi primera petición”, escribió Trump, quien también aseguró que una apertura del mercado chino para empresarios y compañías estadounidenses representaría una oportunidad económica histórica para ambas naciones. “¡Nunca he visto ni oído hablar de una idea que sea más beneficiosa para nuestros increíbles países!”, añadió.

Los líderes empresariales que acompañan a Trump

En su publicación, el mandatario republicano también aprovechó para desmentir un reporte de CNBC que afirmaba que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, no había sido invitado a la delegación empresarial que lo acompaña en su visita a Pekín. “CNBC informó incorrectamente que el gran Jensen Huang, de Nvidia, no fue invitado al increíble encuentro de los mejores hombres y mujeres de negocios del mundo que orgullosamente viajan a China. En realidad, Jensen está actualmente en el Air Force One y, a menos que yo le pida que se vaya, lo cual es altamente improbable, el reporte de CNBC es incorrecto o, como dicen en política, ¡FAKE NEWS!”, escribió.

El presidente destacó que Huang forma parte de un selecto grupo de líderes empresariales que viajan con él, incluyendo a Elon Musk, Tim Cook —a quien volvió a referirse como “Tim Apple”—, Larry Fink, Stephen Schwarzman, Kelly Ortberg de Boeing, Brian Sikes de Cargill, Jane Fraser de Citi, Larry Culp de GE Aerospace, David Solomon de Goldman Sachs, Sanjay Mehrotra de Micron y Cristiano Amon de Qualcomm.

Las palabras de Trump tuvieron lugar poco después de que tanto CNBC como la agencia de noticias Reuters aseguraran que Huang no viajaría a Pekín durante su viaje a China. Los medios destacaron que una persona familiarizada con el asunto había revelado que el empresario no había sido invitado al viaje y que la Administración Trump veía dicho evento más enfocado en asuntos relacionados con la agricultura y la aviación comercial, como los pedidos de aviones de Boeing.

Trump emitió sus declaraciones poco después de que le dijera a un grupo de periodistas que no veía ninguna necesidad de que el régimen comunista de China interviniera en asuntos relacionados con Irán, descartando las sugerencias de que Pekín pudiera desempeñar un papel significativo en las negociaciones que actualmente tienen lugar entre Washington y Teherán.