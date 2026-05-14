Abogado Julio Jiménez: “Era un secreto a voces que miembros del partido de gobierno en México estaban vinculados con el Cartel de Sinaloa”

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de mayo, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al abogado Julio Jiménez sobre las acusaciones de relación con el narcotráfico emitidas por la Administración del presidente Donald Trump contra el líder político mexicano Rubén Rocha Moya, así como también sobre la manera en que dicha situación pone en una delicada situación al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Era un escándalo y un secreto a voces en México que estos gobernantes de Morena estaban estrechamente vinculados o comprometidos con grupos de la delincuencia organizada, específicamente con el Cártel de Sinaloa. […] La titular del ejecutivo federal está actuando con fines políticos, está actuando al margen o en contra de un tratado de extradición del cual México ha suscrito y ha ratificado, y está obligado a respetar en su alcance y contenido. […] Sheinbaum es una persona que está protegiendo a costa de lo que sea a un narcogobernante, que está tratando de generar cortinas de humos y distractores para que la discusión de la opinión pública se desvíe”, dijo Jiménez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.