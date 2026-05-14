JD Vance enfría las discusiones sobre una fórmula presidencial con Marco Rubio en 2028

Publicado por Joaquín Núñez 13 de mayo, 2026

JD Vance se expresó sobre la posibilidad de integrar una fórmula presidencial con el secretario de Estado Marco Rubio en 2028. En conferencia de prensa, el vicepresidente enfrió las discusiones sobre las próximas elecciones presidenciales y afirmó que está concentrado en su trabajo actual.

Recientemente, el propio Donald Trump se expresó sobre la posibilidad de que Vance y Rubio sean el ticket republicano en 2028: "¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio? Muy bien. Suena como una buena fórmula".

Posteriormente aclaró que sus palabras no eran un respaldo oficial: "Por cierto, sí creo que ese es un equipo soñado. Pero estos son detalles menores. Eso no significa que tengan mi respaldo bajo ninguna circunstancia".

En este contexto, Vance brindó una conferencia de prensa y fue consultado al respecto. Si bien el vicepresidente destacó a Rubio como un “gran secretario de Estado” y un “amigo”, optó por bajarle el tono a la discusión.

“Si yo fuera el pueblo estadounidense, hay pocas cosas que odiaría más que a una persona que apenas lleva un año y medio en un cargo y que ya está buscando un puesto para dentro de dos años y medio. Hagamos un buen trabajo ahora. Lo estamos haciendo. Solo tenemos que seguir así”, expresó.

Además, señaló actualmente está enfocado en “hacer un buen trabajo en el puesto para el que el pueblo estadounidense ya me ha elegido”.

Inicialmente, la discusión entre Vance y Rubio tenía al vicepresidente como claro favorito. Sin embargo, debido al cada vez más alto perfil del secretario de Estado, los números se han emparejado en los últimos meses, con Rubio creciendo cada vez con más fuerza en las encuestas republicanas.

Uno de los sondeos más comentados fue el de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la cual se realiza todos los años a modo de termómetro entre los asistentes a la popular conferencia conservadora.

Entre los más de 1.600 asistentes a CPAC que participaron en la encuesta, Vance salió primero con el 53%, seguido de Rubio con el 35%. El resultado mostró un fuerte crecimiento del secretario de Estado en comparación con el 2025, cuando el vicepresidente lideró cómodamente con el 61% de los votos, seguido por el 12% de Steve Bannon y el 7% del gobernador de Florida, Ron DeSantis. En aquel momento, Rubio obtuvo solo el 3% de los votos.