Los Cavaliers voltean la eliminatoria frente a los Pistons y acarician la Final de la Conferencia Este

Publicado por Alejandro Baños 14 de mayo, 2026

Los Cleveland Cavaliers lograron darle la vuelta a las semifinales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2026 al vencer a domicilio a los Detroit Pistons en el quinto juego de la eliminatoria (113-117), disputado en el Little Caesars Arena de Michigan.

Con este triunfo, Cleveland se puso 3-2 en el marcador global, cuando comenzó la serie perdiendo los dos primeros juegos. Si vencen en el siguiente duelo, avanzarán a la Final de la Conferencia Este, donde se medirían a los New York Knicks.

James Harden estuvo brillante en el quinto juego. El veterano jugador, de 36 años y curtido en mil batallas, encestó 30 puntos, siendo el máximo anotador de los Cavs. Por otro lado, Jarrett Allen consiguió un doble-doble (16 puntos y 10 rebotes), mientras que Donovan Mitchell aportó 21 puntos.

"Es un gran momento para conseguir la primera victoria fuera de casa", dijo Harden al término del quinto juego.

Los 39 puntos que anotó Cade Cunningham -la estrella de los Pistons fue el máximo anotador del duelo- no tuvieron el efecto deseado.

En el otro cuadro, los vigentes campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder, esperan rival en la Final de la Conferencia Oeste tras barrer a los Los Angeles Lakers en semifinales. Se medirán a los San Antonio Spurs o a los Minnesota Timberwolves.